Entró a robar por un ventiluz y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Un hecho insólito se registró durante la madrugada del jueves en un local de artefactos de electricidad e iluminación ubicada en Jacinto Peralta Ramos y Arana y Goiri cuando un hombre trepó cinco metros hasta llegar a un ventiluz que cuenta con un barral interno e ingresó para robar diferentes herramientas de mano.

"La historia se repite hace años", dijo a 0223 Dolores, empleada del local que explicó que después de cada hecho delictivo, los propietarios del comercio "tapan" con diferentes medios las zonas por las que ingresan los delincuentes. "Tenemos rejas, cámaras, sensores de movimiento. Es agotador", explicó la mujer.

Según detalló la empleada, en el video se observa cómo el hombre hizo pie en un cartel y desde allí trepó hasta el ventiluz que se encuentra a unos cinco metros de altura y, una vez adentro del comercio comenzó a llenar la mochila que llevaba con herramientas pequeñas. "Siempre roban herramientas manuales que son fáciles de transportar y vender y que no se rompen si tienen que tirar la mochila", aseguró.

Consultada sobre el valor de los objetos robados, Dolores aseguró que si bien no hicieron el cálculo de la suma total el mayor porcentaje de lo que se comercializa en el local es importado "reponer cada vez que nos roban es un gasto, no solo es lo que roban sino cambiar los vidrios también es un número. Es agotador que tengamos robos reiterados y no podemos tener el local tapiado", dijo.