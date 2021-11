Video: la intimidad del festejo de la Selección tras la clasificación a Qatar

Como un grupo de viejos amigos que sigue de festejo, los jugadores de la Selección argentina celebraron en la intimidad del vestuario del estadio del Bicentenario en San Juan la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni igualó 0 a 0 con Brasil, y la derrota de Chile ante Ecuador le dio el pasaje a la máxima cita del fútbol, cuatro fechas antes de la culminación de las Eliminatorias sudamericanas.

Los campeones de América comieron pizza y tomaron cerveza en el vestuario, y cada jugador mostró su felicidad en las redes sociales, desde sus cuentas personales de Instagram. "Hay que saltar, el que no salta, no va a Qatar", y "Dale campeón, dale campeón", fueron los hits elegidos por los futbolistas. Entre los más desaforados se encontraba el marplatense Emiliano "Dibu" Martínez, quien luego en su cuenta personal publicó: "Estamos en Qatar. Vamos @afaseleccion, gracias San Juan por el recibimiento y el cariño, me voy con mucho amor y cariño. GRACIAS".

Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul fueron quienes publicaron los videos en sus redes, además de Lautaro Martínez. La felicidad es plena para el seleccionado, que de forma invicta hace 27 partidos, alcanzó la ansiada clasificación al Mundial que se jugará en diciembre del año próximo.

sad