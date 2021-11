Le pegaron dos tiros en la pierna, dijo que fue en un robo y no quiere que se investigue

Un joven de 18 años fue baleado el miércoles al a noche en el barrio Autódromo y si bien en un comienzo no quiso aportar datos sobre lo sucedido, luego declaró que el ataque se dio durante un intento de robo. Sin embargo, minutos después le dijo a la policía que no quería denunciar lo sucedido y que no iba a instar acción penal alguna.

Personal de la comisaría undécima tomó conocimiento del ingreso por sus propios medios de un joven a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). El único dato que dejó el herido es que lo interceptaron por la calle 236 entre calle 39 y calle 41 cuando andaba en bicicleta y que dos personas en moto intentaron asaltarlo.

Tras recibir dos disparos en la pierna derecha se dirigió a la casa de un amigo para que lo traslade al Higa donde se le practicaron las curaciones de rigor.

El joven, que registra antecedentes penales, dijo que no podía reconocer a los autores y que no iba a denunciar lo sucedidos. Las actuaciones por robo agravado en grado de tentativa fueron remitidas al fiscal Leandro Arévalo.