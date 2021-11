Franco Acosta pone en juego su invicto en el Luna Park: "Es una emoción terrible"

El boxeador marplatense Franco Ezequiel Acosta vivirá un sábado inolvidable con su debut en el mítico estadio Luna Park, el escenario que volverá a contar con un festival que será televisado por TyC Sports. "El león" abrirá la velada ante Cristhian Osmar Fernández, a quien noqueó en enero de 2020, en un combate que se realizará a 8 rounds por la categoría medio pesados. También actuará otro boxeador de la ciudad como Germán López (32 años), quien se medirá ante Rodrigo Ruiz.

El hijo de Rubén Eduardo "Siru" Acosta afrontará su novena pelea en el campo rentado, donde se encuentra invicto con seis nocauts. "Todavía no caigo que pelearé en el Luna Park, no me entra la cabeza. Me genera una emoción terrible", sostuvo Franco ante 0223, antes de viajar a Capital Federal donde hoy formará parte del pesaje. La posibilidad de pelear en el mítico escenario surgió hace dos meses, tras la pelea donde Acosta venció a José Luis Yana en Bell Ville, Córdoba, al firmar con el promotor Osvaldo Rivero, a cargo de la concesión del "Luna".

Acosta debutó en el profesionalismo el 13 de abril de 2019 con victoria sobre Emanuel Prado en el Club Atlético San José. Luego, hilvanó seis KO´s consecutivos ante Walter Hermosi, Gustavo Domínguez Chamorro, Cristhian Fernández, Sergio Córdoba, Fabio Barros y Franco Quintero. Sobre estas experiencias, sostuvo: "Se notó muchísimo el cambio que hice del amateurismo al profesionalismo. Si bien en el amateurismo me criticaban que dominaba a los rivales pero no definía las peleas, ahora la cabeza me hizo un click y empecé a poder tener más decisión arriba del ring. Cada pelea es arrancar de cero. Nunca me gusta saber con quién peleo, porque mi viejo es quien se encarga de ese análisis, y en base a lo que ve, arma la estrategia y me da el plan de la pelea", analizó.

"Siru" Acosta, todavía boxeador, es quien está detrás de la preparación de su hijo. Algo sin dudas especial para ambos. Al respecto, Franco expuso: "Los roles de padre - hijo es algo que no vamos a poder dejar nunca de lado. Es algo que se mezcla. En un momento es tu entrenador, y si hiciste algo mal, a los cinco segundos es tu papá retándote. Es super complicado pero es una sensación linda porque nadie me va a cuidar como lo hace él. Con la experiencia que tiene, ya pasó un montón de cosas que me las transmite y tratamos de no cometer los errores que él cometió".

En la vuelta del boxeo al Luna, las peleas estelares tendrán como protagonista a Marcela "La Tigresa" Acuña ante "La Gurisa" Débora Doinicius, por el cetro mundial pluma interino OMB; y Braian Suárez ante el colombiano Juan Boada por el título latino mediopesado OMB. En total son 7 peleas. Televisará TyC Sports y TyC Sports Play.

"El León", de 25 años y 1.94 metros de altura, marcó sus fortalezas y los aspectos donde buscará mejorar: "Soy alguien que una vez que se decide, tiene precisión. No soy de tirar por tirar 18.000 manos sabiendo que te voy a pegar uno. Si te la tiro, es porque sé que te la voy a pegar, un 95 % de probabilidades que no le erre. Y me gustaría cambiar la agresividad. Soy alguien muy tranquilo arriba del ring, a veces me paso de tranquilidad. Lo estamos trabajando con mi viejo y un psicólogo deportivo para sacar todo eso que tengo adentro que no me deja hacer lo que practicamos".

Franco Ezequiel Acosta, que lidera el ranking argentino de medio pesados, valoro la preparación realizada: "fueron tres turnos por día. Mi preparador físico (Marcos Acosta) se puso la ´10´, me armó un plan específico, y trabajo en un centro deportivo que es una locura como Squatgim. Agradezco a las personas y sponsors que me apoyan, como Juan Inza, Showroom El Barbero, La esquina de los éxitos, Belo Tattoo, Autolook, Squatgym, Los Krans", culminó.

Rubén "Siru" Acosta, padre y entrenador: "Estoy orgulloso de él y va a llegar hasta donde quiera"

Franco mamó el boxeo desde chico. El primer regalo que le hice fuer un guante. Tras ocho cortas peleas profesionales, le llega esta gran chance en un buen momento. Luego de firmar con Osvaldo Rivero disfrutará de llegar al Luna...donde todo boxeador quiere estar y lucirse. El día de mañana va a decir ´yo peleé en el Luna´. Tiene otro sabor, un condimento especial. Yo tuve la oportunidad de pelear ahí. Fui de punto esa noche contra el Chino Mora y terminé saliendo banca (2007, título OMB latino súper mediano).

Padre e hijo. "Siru" y Franco. La misma sangre por el boxeo. Foto: Antonella Zumpano.

Fue una preparación muy linda y esta es una oportunidad hermosa. El equipo que manejo e integra Franco como Santiago Sánchez, hoy cuenta con un nutricionista, psicólogo, deportólogo. Franco llega de la mejor manera. A la mañana corre, al mediodía hace entrenamiento funcional con Marcos Acosta, y a la tarde en la parte técnica a mi cargo. Dividimos bien los turnos. Llega confiado, ya está en categoría, 300 gramos arriba, no sufrió para nada en esta preparación porque nunca dejó de entrenar. Es la base de todo deportista de elite.

Como papá me siento orgulloso de todo lo que hace día a día. Cómo entrena, cómo se enfoca en cada pelea. Más allá que tenemos días que no nos hablamos porque soy muy exigente. Él tiene un millón de cosas que a mí me faltaron. Él tiene todo para hacer lo que quiera y llegará hasta donde quiera.

No me quiero olvidar que cuando se formó como amateur, le enseñó Daniel Andino en el Talcahuano Boxing Club. Estuvo con él unas cinco peleas, después

se charló y pasó a entrenar conmigo. Pero gran ayuda fue la suya, donde Ezequiel hizo sus primeros pasos como amateur. Daniel es una gran persona que le enseñó mucho

y eso hay que recalcarlo porque aparte de ser mi amigo, tiene mucho que ver en el crecimiento de Franco.

Estoy muy contento y quiero agradecer el apoyo de todos los sponsors para tomarnos este deporte tan en serio. Y agradecemos a la ciudad, queremos poner a Mar del Plata en lo más alto del boxeo.