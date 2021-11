Video: policía ebria fingió una violación para que no le secuestraran el auto y la echaron

Una efectivo de la Policía de la Ciudad que conducía por autopista Panamericana, al llegar al peaje de Boulogne, amenazó a efectivos de la bonaerense que quisieron secuestrarle el auto e hizo una falsa denuncia de abuso sexual para evitar ser detenida. La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad y tanto la mujer como su pareja, también policía, fueron separados de la fuerza.

El insólito hecho sucedió a las 6 de la mañana del sábado pasado, momento en el que se advirtió que un vehículo había tomado en contramano el Acceso Norte, por lo cual se procedió a detenerlo en el peaje de Boulogne, en zona norte del Gran Buenos Aires. Para sorpresa de los agentes, del rodado bajó una mujer, identificada como Lorena Centurión, en estado de ebriedad y desató un escándalo ante el inminente secuestro del auto. Tanto la conductora como el hombre que la acompañaba cumplían funciones para la Policía de la Ciudad y viajaban con sus armas reglamentarias a bordo, confirmaron fuentes judiciales.

“Quién gana, yo gané. Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mi. Saben qué: ‘pum’, listo, me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto o hago una denuncia judicial. Listo, ustedes se van conmigo”, gritó ante los agentes. Ya fuera de sí, entonces, tomó su teléfono, llamó a su jefe y fingió haber sido violada. “Mirá cómo estoy, el pantalón todo bajo, jefe. Mirá cómo me hicieron. Quisieron abusar de mí”, exclamaba entre llantos y gritos, al tiempo que se bajaba el pantalón.

Tras el esclarecimiento de la situación, tanto Centurión como su pareja fueron exonerados.