Handball: se definieron los semifinalistas en mayores varones

Se disputó este fin de semana la novena fecha del torneo de handball de la Asociación Atlántica de Balonmano (Asabal), y con los partidos pendientes ya quedaron definidas las semifinales en Mayores Varones.

Once Unidos A, quien ganó los 5 partidos que disputó, con 196 goles a favor y 117 en contra quedó como primero y se cruzará ante Pompeya, quien quedó cuarto con 9 unidades.

El otro duelo se dará entre el segundo, Acha (12) y Handball Norte, quien también culminó con 9 puntos.

Las semifinales se jugarán al mejor de dos cotejos, en tanto que la final será a un sólo partido entre el 27 y 28 de noviembre.

Por su parte el resto de los cotejos serán Banco Provincia (5°) ante Handball Necochea (8°) y Defensa de Tandil (6°) versus Once Unidos B (7°). Por su parte Almafuerte (9°) enfrentará a Racing de Olavarria (10°) al mejor de dos partidos.

RESULTADOS

En Necochea (Polideportivo)

Necochea 33-7 Banco Provincia (Menores damas)

Necochea 23-25 Banco Provincia (Cadetes damas)

Necochea 35-20 Banco Provincia (Cadetes varones)

Necochea 37-19 Pompeya (Juveniles varones)

En Handball Norte

Norte 20-27 Once Unidos (Cadetes varones)

Norte 26-50 Once Unidos (Juveniles varones)

Norte 22-34 Once Unidos (Menores damas)

Norte 19-19 Once Unidos (Cadetes damas)

Norte 29-25 Once Unidos (Juveniles damas)

En Olavarría (Colonia Hinojo)

Racing 15-20 Acha (Cadetes damas)

Racing 14-55 Acha (Menores varones)

Racing 20-31 Acha (Juveniles varones)

Racing 30-27 Acha (Mayores damas)

Racing 23-30 Acha (Menores damas)

Racing 10-24 Acha (Cadetes varones)

Racing 16-41 Acha (Juveniles damas)

En Necochea (Club Huracán)

Loberia 26-13 BCN (Promocional damas)

Banco Provincia

Banco Provincia 37-38 Tandil (Mayores varones)

Huracanes 15-19 Almafuerte (Promocional damas)

En Once Unidos:

Once Unidos 20-31 Acha (Juveniles damas)

Once Unidos 34-16 Racing (Mayores damas)

Once Unidos 31-25 Racing (Juveniles damas)

En Handball Norte

Acha 18-20 Racing (Cadetes damas)

Acha 57-5 Racing (Menores varones)

Acha 39-18 Racing (Cadetes varones)

Pompeya 33-24 Mar del Plata (Promocional varones)

Acha 28-28 Banco Provincia (Mayores varones)

Mar del Plata 11-27 Tallas (Promocional damas)

En Tandil

Tandil 24-18 La Cantera (Menores damas)

Tandil 28-13 La Cantera (Cadetes damas)

Tandil 44-19 La Cantera (Menores varones)

Tandil 29-19 La Cantera (Cadetes varones)

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

En Handball Norte

Norte - Once Unidos (Mayores damas)