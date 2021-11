Guardiola elogió a Messi y Pochettino antes del cruce por Champions

El director técnico de Manchester City, el español Josep Guardiola, elogió a Lionel Messi, su exdirigido en Barcelona, y al entrenador Mauricio Pochettino en la previa del partido de mañana por la Liga de Campeones.

En conferencia de prensa, "Pep" admitió que será "muy difícil" marcar a Messi y que será "un placer" volver a enfrentarlo. Sobre Pochettino, quien suena como candidato para dirigir a Manchester United, el clásico del City, el español aseguró que es un "excelente entrenador", a pesar de no tener títulos en su carrera. "Tengo claro que Pochettino es un excelente entrenador. Puedes ser un gran técnico y no ganar títulos. Para los entrenadores que tienen posibilidades de ganar es porque están en los mejores clubes, con una buena inversión y con los mejores jugadores", remarcó el catalán.

Consultado por Messi, el exDT de Barcelona reconoció que será "muy difícil" detenerlo. "Es muy difícil. A veces, cuando Messi tiene la pelota no sabes qué hacer, ni él lo sabe. Me alegra mucho que siga jugando y que siga teniendo la calidad y el nivel que muestra", expresó. En la previa de la entrega del Balón de Oro, que será el próximo lunes, Guardiola también destacó lo hecho por Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. "Lo que estos dos han hecho será imposible que se repita. Quizá sí, ya veremos, pero no lo creo que encontremos dos jugadores como Cristiano y Messi", afirmó.