Cuáles son las otras formas de financiar un viaje al exterior

Eliminada la posibilidad de financiar los viajes y gastos en el exterior en cuotas con tarjetas de crédito, quienes todavía deseen contratar servicios turísticos fuera del país tienen otras posibilidad de financiación aunque más restringidas.

Una de las opciones de financiamiento a las que pueden recurrir los argentinos sería sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78 por ciento.

La otra alternativa consiste en pagar el mínimo de la tarjeta de crédito y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento, hasta 200 mil pesos.

A partir de ese monto, las entidades financieras podrán aplicar una tasa diferencial hasta el máximo permitido por la ley de Tarjetas de Crédito, establecido en un 25 por ciento más respecto de la tasa que perciben por los créditos personales, y similares a los que aplican las tarjetas no bancarias.

Minimizando la reciente resolución del Banco Central de la República Argentina (Bcra), Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno de Alberto Fernández, dijo este viernes: “Todo el mundo viaja y va a poder viajar por placer, por ocio, por cuestiones médicas o por lo que fuera. Obviamente, cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota, lo podrán pagar financiándolo con los diferentes planes que tienen las tarjetas de crédito, que tienen una tasa bastante baja, o con créditos personales”.

Mercado condicionado

La decisión que dio a conocer el jueves por la noche el Banco Cantral establece que "a partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

La financiación de dólares para viajes, turismo y pagos en tarjetas comenzó a incrementarse desde la flexibilización de las restricciones fronterizas por el Covid-19 y superó los niveles registrados en los meses de enero y febrero de 2020, previo a la pandemia. En septiembre de este año, la salida de dólares vía turismo externo llegó al máximos desde diciembre de 2019.