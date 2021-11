Mar del Plata Club ganó el clásico y es campeón del Regional Pampeano "A"

Este domingo se disputó la final del Regional Pampeano A, y Mar del Plata Club se quedó con el título al vencer a Sporting por 21 a 11 en la Villa Marista. Es el sexto título de "Mardel", el más ganador de este certamen. En la Previa, la Copa de Oro de M-19 fue para los "Maristas".

Este no será un domingo más en la Unión de Rugby de Mar del Plata, un día atípico para las definiciones del Regional Pampeano que coronó al más campeón del torneo luego de un gran partido. Mar del Plata Club se volvió a quedar con el clásico y dio la vuelta olímpica en el patio de la casa de su eterno rival.

Las circunstancias televisivas hicieron que este partido, transmitido para todo el mundo por la señal DirecTV, se jugara este domingo. Lo que cambió fue la fecha, pero no la tónica. Mar del Plata Club, como durante todo el torneo, fue el dominador y se quedó con el 1.

El traspié en el último clásico abrió un interrogante para los de Rafael Urrutia que llegaron a este partido con el antecedente en la cabeza y decididos a cambiar la imágen. Y lo lograron, sobre todo en un primer tiempo que fueron totalmente dominantes. Los de "Verde y Marrón" fueron una tromba y decidieron en estos primeros 40' el destino del partido. Los tries de Emiliano Villa y Felipe Lizarraga, más la puntería de Santiago Rodríguez, configuraron un 18 a 3 parcial que tenía tufillo a sentencia.

Con 40' por jugar y su orgullo a cuestas, Sporting salió a vender cara la derrota y, más allá de seguir sumando con el pie de Gastón García Argibay y un try de Nacho De Siena, a los locales no les alcanzo para opacar el feliz domingo de "Mardel". La actuación del elenco "Marista" creció en el complemento, pero no fue suficiente.

La muralla de camisetas verdes y tres puntos más de Rodríguez fueron el epílogo de un partido que tuvo un dueño claro y que se terminó alzando con la Copa. Guido Zingale, Capitán de Mar del Plata Club, alzó la Copa con la satisfacción del deber cumplido. Mientras tanto, sus compañeros sacudían 6 dedos por el aire, la cantidad de Torneos Regionales que los de Santa Celina tienen en su haber, que les da la chapa del más

ganador de todos.

Síntesis

Sporting (11): Luca Amalfitani, Simón Martinelli, Federico Tehaux; Pablo Cedarry, Ignacio Parietti; Ignacio de Siena, Lucas Gasparri, Pedro Prenzin; Agustín Area, Gastón García Argibay; Manuel Farro, Pedro Area, Joaquín Pérez Maraviglia, Agustín Zelezén; Joaquín García Argibay. Entrenador: Santiago Plaza.

Mar del Plata Club (21): Tomás Sestelo, Mateo Arambarri, Guido Betozzi; Tomás Martín, Emiliano Villa; Tao Romero, Joaquín Rojas, Felipe Lizarraga; Santiago Martínez Etayo y Tomás Catuogno; Pero Hernández Coste, Juan Ignacio Larraburu, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Leopoldo Branderiz. Entrenador: Rafael Urrutia.

Puntos en el PT: 2' Penal Santiago Rodríguez (MDPC); 6' Try Emiliano Villa (MDPC); 13' Penal Gastón García Argibay; 21' Try Felipe Lizarraga conv Santiago Rodríguez (MDPC); 40' Penal Santiago Rodríguez (MDPC). Resultado Parcial: Sporting 3 vs 18 Mar del Plata Club

Puntos en el ST: 13'ST Penal Santiago Rodríguez (MDPC); 17' Try de Ignacio De Siena (S); 24' Penal de Gastón García Argibay (S). Resultado Final: Sporting 11 vs 21 Mar del Plata Club.

Cancha: Villa Marista (Local Sporting).

Referee: Nicolás Berroeta (URMDP).