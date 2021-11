Se está por quedar en la calle con tres chicos: pide ayuda y propone devolverla con trabajo

A fines de 2019, luego de años de sufrir violencia de género y abusos de parte de su entonces pareja y padre de sus tres hijos, Julieta Barrios (38) abandonó su casa con los tres chicos y encontró un lugar en el que vivir tranquila. Tranquila es una forma de decir: debió pedir una restricción perimetral para que su agresor (hoy preso en la cárcel de Batán) no se le acercara y cuenta con un botón antipánico para casos de urgencia.

Sin ayuda económica de parte de su exmarido, se convirtió en el único sostén de hogar realizando limpieza de casas por hora. Pero el inicio de la cuarentena estricta por la llegada de la pandemia le complicó todo: sin poder salir, no faltó mucho para que los empleadores que tenía en aquel momento decidieran prescindir de sus servicios.

Durante un tiempo logró sobrellevar la situación con unos pocos ahorros que tenía, pero las reservas se agotaron y, sumado a ello, en los últimos días, la propietaria de la vivienda que alquila le pidió que la abandonara para ponerla en condiciones y ofrecerla a un mayor costo. Ante ese panorama, la única alternativa que tiene Julieta para no quedarse con los chicos en la calle, es mudarse a una casilla de madera, muy precaria.

Desesperada ante la inminente mudanza -debe abandonar la casa actual en los primeros días de diciembre-, la mujer pide ayuda para poder conseguir algo mejor para sus hijos y se compromete a devolverlo con trabajo. “Se me terminaron los ahorros y no recuperé las casas que limpiaba hasta antes de la pandemia”, relató y apeló a la solidaridad de los marplatenses para salir de este mal momento. “No tengo nada, pero lo que me den lo puedo devolver, aunque sea con trabajo”, se comprometió. Quienes deseen dar una mano a Julieta, podrán contactarla al número 2235956685.