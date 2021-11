Gustavo Gómez: “Sabemos que van a ir hinchas de Boca, trabajamos para que sea un partido tranquilo”

El titular de la Aprevide, Gustavo Gómez, habló con 0223 sobre el anuncio del organismo de cara al partido entre Aldosivi y Boca el próximo lunes en el estadio José María Minella y destacó que el objetivo de impedir que acudan hinchas de Boca con camisetas o banderas tiene como fin evitar tensiones.

Gómez remarcó que lejos de adoptar una postura “hipócrita” al pedirle a la gente que vaya el lunes al estadio José María Minella a ver el partido sin camisetas de Boca. "Trabajamos para que sea un partido tranquilo", dijo.

Aldosivi pidió vender más entradas porque sabe que puede ir mucha gente. Sabemos que la mayoría serán de Boca y otros serán personas que quieren ver a Boca. Lo que no queremos es volver a la época en que el visitante te venía a copar la cancha”, explicó Gómez en diálogo con esta medio.

En ese sentido, aclaró que no se permitirá la llegada de micros con hinchas o reuniones de hinchada en lugares de la ciudad, como ocurría en otros momentos.

El funcionario provincial señaló que desde que todavía no había hinchas en las canchas producto de la pandemia comenzaron a trabajar con la idea de que paulatinamente regresen los hinchas visitantes a la cancha. No obstante, aclaró que esa decisión (que no es exclusiva de su área) debe ser planificada y progresiva. “Planificábamos cómo empezar y trabajamos para encontrar la mejor manera de hacerlo”, detalló.

En ese marco, dijo que el partido del lunes en Mar del Plata puede ser una buena muestra para dar los primeros pasos. “No nos preocupa que la gente que vaya sea hincha de Boca. Les pedimos que vengan a ver respetuosamente el partido, sin camisetas”, indicó el titular de la Aprevide.

Gómez remarcó que las situaciones de violencia que se daban en las canchas argentinas hicieron que desde 2013 hasta hoy los partidos se jueguen sin hinchas visitantes. “Tal vez esta sea una manera de que puedan volver los visitantes. En algunos lugares del mundo, como Francia, pueden gritar los goles, cantar, pero no ir con banderas y camisetas”, agregó.

El funcionario provincial también destacó el “gesto de Aldosivi” de solicitar autrización para vender más entradas y recibir a hinchas que no sean del club. “El objetivo de la medida es que antes, durante y después no se genere violencia”, insistió Gómez.