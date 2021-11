Quilmes lo dio vuelta y festejó en el último partido en el Poli

Sin jugar bien, luchando más que jugando, con bajos porcentajes, Quilmes hizo lo que tenía que hacer: ganar. El equipo de Manuel Gelpi no se resignó pese a llegar a cada descanso abajo en el marcador, en el último cuarto se hizo fuerte, y festejó por 75 a 69 sobre Estudiantes de Olavarría en la despedida de local hasta el próximo año. Lucas Ortiz fue el goleador con 26 puntos.

No la tuvo fácil el "cervecero" que fue dominado, no encontró puntos y chocó con una férrea defensa rival. Por suerte para el local, los olavarrienses no fueron un despojo de virtudes en ataque y, si bien se mantenía ganó el primer parcial 18-10, no se pudo escapar aún más. La difernecia fue más marcada aún en el segundo cuarto, los cambios no dieron los resultados esperados, el ataque no tenía lucidez y sólo lo salvaron los puntos de Lucas Ortiz. Sin embargo, llegó al vestuario 12 abajo: 26-38.

Los retos de Gelpi en el descanso largo dieron resultado porque Quilmes salió con otra postura al complemento, Ortiz siguió sumando para achicar la brecha y se metió de nuevo en partido. La visita empezó a sentir el impacto y aunque llegó arriba a los 10 finales (48-54), el quiebre se empezó a notar y se plasmó en el cuarto decisivo. Con Ortiz tapado por la defensa olavarriense, aparecieron otras manos con gol, en defensa no dio oportunidades y logró pasar al frente en el marcador cuando restaban 2' y eso fue el fin. Estudiantes no tuvo reacción, Quilme no dejó pasar la remontada y terminó consiguiendo un buen triunfo, que sirve en lo matemático, que permite trabajar con mayor comodidad, pero que obliga a seguir mejorando en todas las facetas.

Síntesis

Quilmes (75): Gago 4, Jara 3, Ortiz 26, Castellani 17 y Catelotti 7 (FI); Sidelsky 0, Negrete 18 y Ecker 0. DT: Manuel Gelpi.

Estudiantes (Olavarría) (69): Cabrera 20, Battistino 11 (x), Fernández 3, Merchant 9 y Scaramuzzino 18 (FI); Ruiz 0, Castillo Borja 2 y Pérez 6 (x). DT: Cristian Colli.

Parciales: 10-18, 26-38 y 48-54.

Árbitros: Mendoza, Sánchez y Tedesco.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.