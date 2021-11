Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: dónde se puede ver la pelea

Saúl "Canelo" Álvarez protagoniza este sábado un combate que promete y mucho frente al estadounidense Caleb Plant para unificar los cinturones de los cuatro organismos principales de la división supermediano.

La velada del combate entre Canelo Álvarez y Caleb Plant, que se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Hotel de Las Vegas, comenzará a las 22 de la Argentina y la pelea estelar se estima para cerca de la 1.

La pelea entre Canelo y Caleb Plant será transmitida por ESPN Knockout en toda Latinoamérica. A su vez, FOX Sports será la señal que lo dará para Estados Unidos en un evento Pay Per View, mientras que en México se podrá ver por Box Azteca. También se puede seguir online en www.tycsports.com, donde también se compartirá la previa completa.

Previa caliente

El mexicano y el estadounidense, que se enfrentarán el 6 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas para unificar el peso supermedio, primero intercambiaron chicanas e insultos. Plant dijo que sería el nuevo campeón y, ante la risa de Canelo, tiró: "Seguí riéndote, hijo de puta, porque lo vas a descubrir muy pronto". Pero eso fue solo el comienzo.

En el momento en el que ambos púgiles quedaron cara a cara, Plant le dijo algo que no se llegó a oír y Canelo contestó con un empujón. El yanqui lo fue a buscar, volaron un par de piñas y Caleb terminó con el párpado derecho cortado: hubo un uppercut que le hizo volar los anteojos y se fue con sangre en la cara.

Un rato más tarde, a través de sus redes sociales, Canelo acusó a Plant de haber insultado a su madre, lo que habría impulsado la reacción del mexicano. "No hables de mi madre", escribió el colorado, y también subió el video del picante momento. Pero Caleb lo desmintió con un fuerte mensaje.

"A mi madre la mató la policía hace dos años. ¿Por qué hablaría de la madre de otro? E incluso si no me importara una mierda, por qué abriría esa puerta en un cara a cara para que alguien me diga '¿a tu mamá no la mataron idiota?'. Nunca me oirán decir nada de la madre, la esposa o los hijos de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa", sostuvo Plant.