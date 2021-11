Kimberley no quiere dejar de ser campeón: a la final, por penales

Kimberley se hizo fuerte en el terreno de Atlético Mar del Plata, y remontó una serie que parecía totalmente adversa desde el vamos. El campeón del fútbol marplatense se impuso 2 a 1 en tiempo reglamentario, y como había caído 1-0 en la ida, en los penales estuvo implacable y venció por 3 a 0. Desde el próximo sábado, a dos finales, enfrentará a Argentinos del Sud para defender el título.

Había quedado la sensación de que Atlético le había perdonado la vida al "Dragón" en la ida. Allí, el equipo verdiblanco había sufrido dos expulsiones en el primer tiempo, más tres lesionados de cara al encuentro de hoy. El 1 a 0 del "Decano", si se quiere, fue un resultado corto.

Pero en este fútbol marplatense parejo nada está definido de antemano. Y pese a las cinco bajas, Pablo Galitiello se las arregló para poner en cancha a un equipo competitivo, con el retorno importante de Mateo Di Molfetta en defensa.

Por su parte, Atlético Mar del Plata sufrió la baja a último momento de su capitán, Ezequiel Ortega Sánchez, reemplazado por Martín Yung.

El penal ganador de Paredes para Kimberley. Foto: 0223.

En el primer tiempo, tras comenzar mejor el local, Kimberley equiparó el trámite con mucho sacrificio y ganando los rebotes. Atlético no tuvo claridad en ataque, Benjamín Trípodi no pudo descollar como en otras tardes, y Barucco no tuvo trabajo practicamente. Y la visita, en el tramo final de la etapa, comenzó a acercarse y provocó dos muy buenas salvadas de Sergio Del Curto. Hasta que a los 45´ el lateral Iriarte entró en soledad por el costado derecho del área y definió cruzado para el celebrado 1 a 0.

Para el segundo tiempo, Atlético Mar del Plata intentó torcer la historia. No quería ir a penales. Pero no tuvo peso ofensivo, a la vez que la defensa de Kimberley se tornó casi impasable en el juego aéreo. Más parado de contragolpe, la visita tuvo algunos espacios que no supo aprovechar hasta los 22´, cuando tras una pelota detenida, Santiago Castillo empujó al gol y marcó el 2-0 que le daba la clasificación a su equipo.

El "Decano" fue por el descuento. Martín Quintas reforzó el ataque con los ingresos de Pedro Ale y Fernando Arroyo. Siguió sin claridad, mientras los nervios crecían. Pero tras un tiro de esquina, Matías Atlante metió la cabeza en el primer palo y marcó el descuento de Mar del Plata.

Antes del final, Kimberley tuvo una chance más con una chilena apenas elevada. Los penales, fueron todos para el "Dragón". Barucco hizo la de "Dibu" Martínez con el apoyo de sus hinchas detrás del arco. Atlético falló sus tres disparos -el arquero contuvo uno- y Gabriel Paredes, con un zurdazo cruzado, le dio la clasificación al conjunto de avenida Independencia.

Síntesis:

Atlético Mar del Plata 1 (0): Sergio Del Curto; Silvio Vedda, Martín Santa Cruz, Carlos Trujillo y Martín Yung; Lucas Chaparre y Ezequiel Noto; Benjamín Trípodi, Matías Atlante y Juan Ignacio Fernández; Martín Gasparotti. DT: Martín Quintas.

Cambios: ST 2´ Nicolás Cainero por Lucas Chaparre, 11´ Julián Centurión por Vedda; 27´ Pedro Ale por Gasparotti y Fernando Arroyo por Yung.

Kimberley 2 (3): Gabriel Barucco; Fermín Iriarte, Mateo DiMolfetta, Joaquín Alegre y Gabriel Paredes; Juan Ignacio Alves, Mauro Contrera, Gonzalo López Braña; Marcos Rondanina; Santiago Castillo y Pablo De Hoyos. DT: Pablo Galitiello.

Cambios: ST 18´ Tomás Bonzón por Rondanina, 40´ Franco Hernández por Contrera y Danilo Tech por Castillo.

Goles: PT 45´ Fermín Iriarte; ST 22´ Santiago Castillo; 36´ Matías Atlante.

Definición por penales: en Kimberley, convirtieron De Hoyos, Di Molfetta y Paredes; en Atlético Mar del Plata, Atlante (desviado), Barucco tapó el remate de Santa Cruz, y Trípodi remató afuera.

Árbitro: Sergio Mella.

Cancha: Atlético Mar del Plata.