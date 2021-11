Argentinos del Sud sueña: en una final después de 6 años

Lo comenzó en su casa y lo definió a domicilio. Argentinos del Sud se transformó en la "pesadilla" de los candidatos en el Torneo "Copa Cincuentenario" de la Liga Marplatense de Fútbol y sigue bajando favoritos. Esta vez le tocó a Nación, que no pudo revertir el 1-2 de la ida en el "Tití Merlo", lo de Suárez jugaron el partido que plantearon y lo definieron con un remate bárbaro de Gerónimo Echevarría que le puso el moño a la clasificación a la final y desató el festejo loco de "La Banda de Paso" que se hizo presente en gran número.

Como siempre, Nación tuvo un muy buen marco en su tribuna de cemento y recibió un conmovedor recibimiento. (Foto: Diego Berrutti)

El partido tuvo todos los condimento. Un estadio teñido de azul y blanco, con muchísima gente de ambos lados y un marco que hace mucho no se veía en el fútbol local. En la cancha, hubo un equipo que impuso las condiciones y otro, necesitado, que no pudo plasmar todo el potencial que tiene. Ganó bien Argentinos del Sud, lo planificó a la perfección Cristian Suárez, porque sabía que no tenía que dejar jugar al rival, pero no se replegó, lo presionó en todo los sectores, escalonó marcas cuando fue necesario, dobló cuando hizo falta, tuvo un rombo que mostró solidez y seguridad (Lalli, Bianchi, Catalani y Nayar), futbolistas que colgaron el traje, se pusieron el overol y no se salieron del libreto en ningún momento.

"La Banda de Paso" dijo presente en el "Mario Della Torre", llegaron en caravana y le aportaron color a la tarde. (Foto: Diego Berrutti)

Nación no pudo ser el Nación que todos conocemos. Luis Machado apostó a un mediocampo de mucho juego, pero no lo pudo trasladar a la cancha. Jerez, Faguaga y Facundo Machado tuvieron pincelazos pero se juntaron poco y tampoco lograron desnivelar en la individual, siempre bien cubiertos por los defensores visitantes. Ogas no pudo hacer valer su velocidad y Cayumán, siempre expectante, casi no recibió juego. La única clara que tuvo el "9", fue sobre el final del partido y, de cabeza, se lo perdió al lado del caño izquierdo.

Catalani está en el piso, pero se cruza Chulia. Ogas pasaba a uno y tenía otro encima. Así defendió la visita. (Foto: Diego Berrutti)

En ese duelo táctico, lo que convenía a Argentinos del Sud era no sufrirlo, y no lo sufrió. Porque Lalli se destacó por la seguridad en los envíos aéreos, pero no tuvo ninguna atajada para los flashes. Lucas Díaz, del otro lado, tampoco tuvo demasiado trabajo, salvo un tiro libre desde mitad de cancha de Echevarría, en el primer tiempo, que ayudado por el viento bajó de golpe y exigió una buena respuesta del "uno" para sacar por encima del travesaño.

Luchado, trabado, peleado. Nación no pudo nunca romper un Argentinos del Sud sólido y concentrado. (Foto: Diego Berrutti)

El partido no se salía de contexto hasta que a los 28' del complemento, Echevarría pudo recibir en posición de "10", demasiado libre y el resto es historia. Control hacia dentro, conducción buscando el momento justo y un derechazo soñado, fuerte, que apenas se levantó y voló siempre a la misma altura para clavarse contra el caño derecho de Díaz que se arrojó pero nada pudo hacer. ¡Golazo!

La boca llena de gol de Gero Echevarría, que no pudo jugar como en otros partidos, pero tuvo una aparición descollante. (Foto: Diego Berrutti)

Ese tanto definió el partido. Porque todo lo que le costó a Nación hasta ese momento, se acrecentó con la desventaja y la desesperación ante un resultado y reloj que le jugaban en contra. Un remate de Juan Cruz Machado se clavó contra el palo izquierdo de Lalli, pero en el camino Sosa intentó desviar de cabeza, y como estaba en posición adelantada, más allá de no tocarla, los jueces interpretaron que molestó la visión del arquero y anularon correctamente.

Argentinos festeja con su gente, esa que lo alentó y vivirá la primera final en el "Tití Merlo". (Foto: Diego Berrutti)

El partido se calentó, el nerviosismo hizo su parte y llegaron las tarjetas rojas: afuera Lastra, Medina y Sosa en el local, a las duchas Chulia en la visita. El pitazo final de Gabriel Millas (de correcto arbitraje) desató el festejo de Argentinos del Sud que dejó una sensación: fue el festejo de un equipo que estaba contento pero que sintió que sólo dio un paso más. No fue el típico festejo de playoffs, casi como si fueras campeón. No, los de la Avenida Paso tienen muy claro que lograron otro objetivo, pero que la fiesta grande será en algunos días, si por fin consiguen ese ansiado sueño, el de subirse a la cima del fútbol de Mar del Plata por primera vez en su historia.

Síntesis

Nación (0): Lucas Díaz; Gastón Lastra, Sergio Lorenzo, Nazareno Medina y Sergio Chacano; Franco Jerez, Matía Sosa, Matías Faguaga y Facundo Machado; Emanuel Ogas y Jonatan Cayumán. DT: Luis Machado.

Cambios: ST 6' Agustín Jerez por F.Jerez y 30' Juan Cruz Machado por Chacano.

Argentinos del Sud (1): Santiago Lalli; Luis Moyano, Agustín Bianchi, Bruno Catalani y Agustín Chulia; Juan Cruz Nayar y Lucas Paoli; Agustín Pintos, Gerónimo Echevarría y Mateo Cuevas; Tomás Molinatti. DT: Cristian Suárez.

Cambios: ST 0' Franco Aguilar y Luciano Carbone por Paoli y Cuevas, 21' Agustín Soria por Molinatti y 44' Luciano Sisti por Aguilar.

Goles: ST 28' Echevarría (AdS).

Incidencias: ST 44' expulsado Lastra (N), 50' expulsados Medina (N) y Chulia (AdS), y 51' expulsado Sosa (N).

Árbitro: Gabriel Millas.

Estadio: "Mario Della Torre"

Global: Nación 0 - Argentinos del Sud 2