Buscan a Astor, un potrillo de 9 meses que desapareció en Acantilados

Una familia marplatense busca intensamente a Astor, un potrillo de 9 meses que fue visto por último vez el pasado viernes en la zona de Acantilados, cercano al Golf Club del barrio sur marplatense.

Luis, propietario del animal, contó a 0223 que durante el fin de semana recorrieron la zona a caballo y en auto, para tratar de encontrarlo, pero hasta el momento la búsqueda resultó estéril.

“Puede estar entre la avenida Antártida Argentina y la entrada del Monte Terrabusi y Acantilados. No creo que esté perdido porque estos animalitos son de orientarse y vuelven. Hace 4 o 5 días lo destetamos y estaba en un aras de la zona: capaz que fue para allá”, estimó.

El potrillo fue buscado intensamente en la zona pero no fue hallado.

Para el hombre, Astor –en homenaje al gran compositor marplatense, que nació para la misma fecha, el 11 de marzo- puede estar en la casa de alguna familia, que no sabe cómo devolverlo, ya que no lleva ningún tipo de identificación y es “mansito”, por lo que se deja tocar y hasta alimentar por cualquiera.

“No creo que haya sido robado porque por su corta edad, no posee valor comercial y no es muy vendible porque hasta que no le bajen los testículos, a los 2 años, no lo podés andar. Esperamos que aparezca”, confió.