¡Hola Mati! El marplatense Soulé se sumó a la Selección

Si alguien pensaba que podía estar desconcentrado o con la cabeza en otro lado, a horas de vivir el sueño de su vida, de entrenar con la Selección Mayor y compartir entrenamientos con su ídolo, Lionel Messi, Matías Soulé demostró que no, que pese a su juventud es maduro, jugó y fue figura y marcó el único gol del equipo juvenil de Juventus que venció 1 a 0 a Lecco por la Serie C de Italia. Después sí, metió la cabeza en el equipo nacional y el lunes arribó al Predio de Ezeiza.

Cuántas cosas estarán pasando por la cabeza y el corazón de Matías Soulé. El pibe nacido en Argentinos del Sud, formado en Kimberley, potenciado en Vélez y hoy una de las máximas promesas de, ni más ni menos, Juventus de Italia, le dio una nueva muestra a los argentinos que no lo conocían, de lo que es capaz. El "10" marcó el 1 a 0 de su equipo contra Lecco que valió tres puntos con una exquisita definición, de zurda.

Después, se tomó un vuelo a su tierra, pero no para hacer una visita express a su familia en Mar del Plata, sino para sumarse a la Selección Nacional Mayor. Por eso, con la cara de asombro y admiración que tendría cualquier pibe de su edad, llegó al Predio de la AFA en Ezeiza donde se sumó al trabajo del equipo de Lionel Scaloni, podrá compartir entrenamientos con su ídolo, Lionel Messi, y, por qué no, ilusionarse con tener algunos minutos en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay (el viernes en Montevideo) o Brasil (el próximo martes en San Juan).