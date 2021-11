Aldosivi no hizo pie y Boca lo goleó en el Minella

Sabía Aldosivi en la semana que el empate ante Central Córdoba había sido milagroso y que si cometía los mismos errores defensivos frente a Boca le podía costar muy caro. Y el "tiburón" no dio garantías en el fondo, el "xeneize" aprovechó alguna de esas y se impuso por 3 a 0 por la 20ma fecha de la Liga Profesional. Almendra, Cardona (la figura) y Villa convirtieron para el equipo de Battaglia que estuvo acompañado por mucha gente en el José María Minella

Aldosivi y Boca nos regalaron un primer tiempo inolvidable, con muchas situaciones de gol, remates en los palos y emociones. Los dos cometieron horrores defensivos que hicieron que en 45' hubiera una infinidad de chances. Fue más la visita en el juego y en la cantidad de ocasiones, pero el local, sin tanta claridad, pero aprovechando las dudas de los "xeneizes" en el fondo, también pudo haber convertido. De entrada, avisó el "tiburón" con un enganche de Braida, el remate al segundo palo que superó a Rossi pero encontró a Izquierdoz en la línea. En la respuesta, Cardona buscó largo a Villa y Devecchi anticipó con lo justo afuera del área.

La intención de Boca estaba clara y era buscar en velocidad al colombiano, pero se dio cuenta que la fórmula estaba con la pelota por abajo y la sociedad. La izquierda fue el lugar elegido con Fabra desnivelando permanentemente. En la primera que llegó al fondo, falló en la definición. En la segunda, a los 15', se equivocó Devecchi en la salida, Román rechazó hacia adentro, Almendra remató fuerte, picó, pegó en el travesaño, y el rebote quedó otra vez para el "32" que se agachó y cabeceó fuerte abajo, contra la base del caño zurdo del arquero. El encuentro era muy entretenido. Aldosivi, sin juego pero con empuje, tuvo el empate con un desborde de Lucero que Lodico no conectó de lleno y Mancuso despejó casi sobre la línea, y Braida, luego de otra llegada a fondo por izquierda, controló pero quedó incómodo y remató desviado.

Todo lo bueno que hacía Boca en ataque, lo ponía en riesgo en defensa. Aldosivi, se las ingeniaba para lastimar cerca de Rossi, pero le costaba mucho cortar la buena circulación del "xeneize", con un gran trabajo de Cardona y Almendra por el eje, con Mancuso y Fabra trepando permanentemente por las bandas. El juvenil lateral derecho se juntó con Montes (deliciosa devolución de taco del volante) y chocó con Devecchi. El arquero no pudo hacer nada en un rebote que capturó Villa y explotó en el ángulo izquierdo y vio cómo Vázquez no pudo completar una buena acción de Villa, Mancuso y el goleador se lo perdió. Sin embargo, todo eso que desperdició Boca, casi lo paga en la última de la etapa, Maciel trabó más fuerte que Izquierdoz, dejó en el suelo a López y metió un derechazo que reventó el travesaño de Rossi que nada podía hacer.

A la vuelta del vestuario, Palermo reforzó el medio, sacó a Lodico y sorprendió poniendo de volante por izquierda a Emanuel Insúa, habitual lateral, con un cambio de sistema de 4-2-3-1 a 4-4-2, con Hauche suelto arriba con Cauteruccio. De esa manera, el entrenador resguardó más las bandas, que había sufrido en toda la primera mitad. El juego ya no tenía la dinámica de la etapa inicial y los arqueros pudieron descansar algunos minutos. Recién sobre el cuarto de hora aceleró Boca, Vázquez quedó cara a cara con Devecchi, definió por abajo, pero la bandera en alto le ahogó el grito al goleador.

No pasaba nada en el complemento. Boca perdió a Almendra por una lesión y apostó a Salvio para ver si podía definirlo en velocidad. Pero en el juego no tenía la claridad de la primera mitad, Cardona no aparecía, se repartían el dominio de área a área, sin llegadas de peligro. Aldosivi no aprovechó el bajón visitante y no inquietó a Rossi. Lo que buscó Battaglia le salió perfecto, porque en la primera que pusieron a correr a Salvio, llegó al fondo y sacó el centro atrás (la pelota se había ido), Villa exigió una notable respuesta de Devecchi, con tanta mala suerte que el rebote salió para donde llegaba Edwin Cardona que tocó con categoría para sellar el 2 a 0.

El "tiburón" sintió el impacto y le costó reaccionar. Estuvo más cerca Boca del tercero con un zurdazo de Salvio que tapó Devecchi y empezaron a aparecer los espacios. El "Toto", en su regreso, pudo liquidarlo con una gran asistencia de Cardona pero se demoró y llegaron a taparlo. El exjugador de la Selección Argentina siguió desnivelando y volvió a chocar con el arquero, Cardona no le dio una pelota a Villa que llegaba para definir y, en la última, se redimió, metió un pase "riquelmeano" para la corrida de su compatriota que dejó en el camino al arquero y empujó al arco libre para decorar el resultado.

Era un partido que podía perder Aldosivi. En los papeles, contra Boca está dentro de las posibilidades quedarse sin nada. Sin dudas lo que más debe preocupar al entrenador es la fragilidad defensiva y la cantidad de situaciones de gol que le crean en todos los partidos. Central Córdoba de Santiago del Estero lo perdonó, el "xeneize" no.

Síntesis

Aldosivi (0): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 6-Fabricio Coloccini, 19-Marcos Miers y 28-Fernando Román; 18-Francisco Cerro y 33-Leandro Maciel; 15-Gabriel Hauche, 24-Gastón Lodico y 20-Maicon Braida; 77-Mauricio Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Cambios: ST 0' 13-Emanuel Insúa por Lodico, 33' 12-Federico Gino y 41-Manuel Panaro por Maciel y Román, y 43' 32-Pablo Becker y 21-Emanuel Iñiguez por Braida y Lucero.

No ingresaron: 1-Luciano Pocrnjic, 26-Emiliano Insúa, 5-Gastón Gil Romero y 11-Lautaro Rinaldi.

Boca Juniors (3); 1-Agustín Rossi; 40-Eros Mancuso, 2-Lisandro López, 24-Carlos Izquierdoz y 18-Frank Fabra; 41-Rodrigo Montes, 21-Jorman Campuzano y 32-Agustín Almendra; 8-Edwin Cardona; 22-Sebastián Villa y 38-Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Cambios: ST 18' Eduardo Salvio por Almendra, 31' 23-Diego González por Montes y 41' 33-Alan Varela por Campuzano.

No ingresaron: 13-Javier García, 37-Agustín Sandez, 14-Esteban Rolón, 16-Aaron Molinas, 19-Valentín Barco, 61-Pedro Velurtas, 31-Cristian Pavón, 50-Vicente Taborda y 52-Erik Bodencer.

Goles: PT 15' Almendra (B); ST 25' Cardona (B) y 46' Villa (B)

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: José María Minella.