Chano confirmó su romance con Natalie Pérez: "Es muchas cosas"

Chano Moreno Charpentier, el ex líder de Tan Biónica viajó a Salta para brindar un show y allí fue consultado por el portal Farándula Show por las versiones de affaire que lo relacionan con la actriz, cantante y ex Masterchef Natalie Pérez

"Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", preguntó el cronista. A lo que Chano atinó a responder: "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...".

Luego de esa sugerente respuesta y habilitando a la repregunta, fue consultado por el rótulo que le puso a su vínculo con Natalie. "¿Es amiga", le preguntó el periodista. Sin esquivar la pregunta y con evidentes ganas de contar más data, disparó casi como una confirmación del romance: "Es muchas cosas...".

El cantante se muestra cada vez más entero después del escándalo del que fue protagonista en julio pasado cuando fue sometido a una cirugía de urgencia, luego de que un policía le disparó en el abdomen, en medio de un brote psicótico.

El romance de Pérez y Chano también fue confirmado por Ángel de Brito, quien mostró la primera foto de la pareja juntos a través de un posteo en su cuenta de Twitter. "Otra primicia confirmada #LAM el romance de Chano y Natalie Pérez en Saavedra cenando”, expresó el conductor de Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11).