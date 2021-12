Alerta por tormentas para este domingo en Mar del Plata y zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este domingo por el desarrollo de tormentas con abundante caída de agua, posible granizo y actividad eléctrica para gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

El área de Mar del Plata y todo el resto del sudeste bonaerense se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos e intensas ráfagas de viento.

Además de la caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 35 mm, o cifras superadoras en forma puntual.

El fenómeno, calificado con el color amarillo por el SMN, reviste para el organismo posible capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Recomendaciones del SMN

1- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.