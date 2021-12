Con un penal escandaloso, Quilmes le ganó a Ferro e irá por el ascenso ante Barracas

Quilmes accedió de modo polémico a la final del Reducido de la Primera Nacional, donde jugará por el segundo ascenso a primera ante Barracas Central (previamente eliminó a Almirante Brown). El "Cervecero" venció a Ferro Carril Oeste por 1 a 0, con un penal inexistente que solo vio el árbitro Nicolás Lamolina. En la ida, habían igualado 1 a 1. El próximo martes a las 20.10, en estadio a definir, se conocerá quién acompañará a Tigre en la máxima categoría.

El mencionado bochorno con el que concluyó el partido en el estadio Centenario obedeció a una falla decisiva del árbitro, Nicolás Lamolina, que aparentemente a instancias del juez de línea, Yamil Bonfá, sancionó como penal una falta inexistente del arquero de Ferro, Marcelo Miño, sobre el recién ingresado delantero quilmeño Federico Anselmo, quien se hizo cargo de la ejecución que le terminó dando la victoria a su equipo.

Iban 30 minutos del complemento y en el cuarto de hora final los visitantes presionaron en pos de una igualdad que merecían, pero no lograron quebrar esa diferencia con la que Quilmes pasó luego del empate 1 a 1 del cotejo de ida en Caballito.

"La sensación que me queda es que no es justo definir una definición semifinal con un grave error del árbitro Lamolina al sancionar el penal. Fue una jugada insólita, porque el juez dudó y en principio parecía que no lo iba a sancionar. Él sabe que se equivocó y si es un hombre de bien tendrá que llamarme y darme las explicaciones correspondientes. Es una lástima, porque era el momento justo para ascender", cuestionó al término del encuentro el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, a TyC Sports.

Síntesis

Quilmes (1): Rodrigo Saracho; Julián Bonetto, Agustín Bindella, Agustín García Basso y Rafael Barrios; Facundo Pons, Adrián Calello, Pier Barrios y Camilo Machado; Mariano Pavone y Brandon Obregón. DT: Facundo Sava.

Ferro (0): Marcelo Miño; Claudio Mosca, Juan Sills, Sebastián Olivares y Agustín Aleo; Hernán Grana; David Gallardo, Federico Fattori y Gonzalo Rodríguez; Tomás Molina y Emiliano Ellacópulos. DD.TT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gol: ST 30m. Federico Anselmo (Q), de tiro penal.

Cambios: PTn el primer tiempo: 19m. Facundo Silva por Obregón (Q); ST 14m. Germán Rivero por Molina (F) y Gastón Moreyra por Gallardo (F), 20m. Federico Anselmo por Pons (Q), 34m. Franco Toloza por Aleo (F) y Nahuel Maidana por Ellacópulos (F), 39m. Tomás Bottari por Pavone (Q), Emanuel Moreno por Machado (Q) y Martín Ortega por Bonetto (Q) y 42m. Gabriel Díaz por Mosca (F).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Amonestados: Machado, Pier Barrios y Saracho (Q). Gallardo (F).

Cancha: Quilmes.