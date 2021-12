Círculo vivió una jornada inolvidable en sus festejos por el Centenario

Los festejos por el Centenario de Círculo tuvieron una jornada repleta de emociones en el Campo de Deportes "Guillermo Trama". Ni siquiera el clima, que parecía amenazante, se quiso perder una fiesta que quedará para la historia, con muchas actividades y la familia del Papero reunida para empezar a celebrar los 100 años que tendrán su punto cúlmine el próximo 23 de diciembre. Entre varios históricos del club, se resaltó la presencia de José Llona, dirigente histórico, que se llevó un reconocimiento, y de Oscar "Macho" Bustos, recordado goleador de la década del '70.

La largada de los "5K de Círculo", que también tuvieron un recorrido por el pueblo y mucha diversión. (Foto: Martín Angelini)

Después de las lluvias matinales que parecían opacar lo que iba a ser un gran día, la organización decidió seguir adelante y vaya si acertó. Porque en el transcurso de la mañana apenas cayeron unas gotas más y después hasta el tiempo se sumó a la celebración. Como estaba previsto, lo primero fue la Correcaminata "5K de Círculo", que como se pedía se había anunciado, iba a ser temática y no faltó ninguno que tuviera algo que lo identificara con el club. La prueba no era competitiva, era participativa, y los tres primeros arribar a la meta fueron Sergio Basualdo (21'52"35), Facundo Errobidart (23'30"68) y Martín Angelini (25'54"05).

Los que no se animaron a los 5K, se fueron arrimando de a poco al predio, donde desde muy temprano se empezó a sentir el exquisito olor que salía de los asadores. Los sandwiches de carne, los choripán y las hamburguesas fueron la vedette del día, con una gran concurrencia y nadie queriéndose perder nada. Por eso, pasaron toda la jornada en el predio y almorzaron en la cantina que estaba bien preparada para abastecer a los presentes.

El asador también tuvo un protagonismo importante en la jornada del domingo. (Foto: Martín Angelini)

Después llegó el momento de una de las grandes banderas de Círculo: el fútbol. Y como no podía ser de otra manera, el invitado a la fiesta fue Juventud Unida de Otamendi, el "clásico" del pueblo, que se sintió halagado, dijo presente y nos permitió disfrutar de un partido en cancha de predécimas de las categorías 2011/12 y otro en el campo principal con la 2009/10. Obviamente, a esa altura, el predio estaba totalmente poblado, como pasa siempre en este tipo de eventos, con muchos que hacía tiempo no se veían y se reencontraron en el lugar de toda la vida.

Como la fiesta era para toda la familia, también se organizó una kermesse en las canchas de sintético donde los más chicos tuvieron su espacio, con juegos para ellos y "competencias" donde se pudieron llevar premios. Mientras tanto, en un sector, se montó una oficina de prensa, con la computadora para que todos los interesados, pudieran sumarse al club y llevarse su carnet. Asociarse, siempre, es la mejor forma que tienen los hinchas de poder colaborar con la institución.

Hubo tiempo para partidos entre categorías formativas de Círculo y CAJU. (Foto: Martín Angelini)

Lo que quedaba para el cierre de la jornada, era el Partido de Campeones, que reunía por un lado a los que levantaron la copa de la Liga Marplatense de Fútbol en 2005, con Pedro Boccanera como entrenador, "Coco" Sotelo de ayudante de campo y Daniel Vázquez como preparador físico. Del otro lado, una conjunción de los campeones del último tiempo: 2015, 2017 y 2019. No pudo estar presente Damián García (2015), y estuvo a cargo del equipo Alexis Matteo junto a Juan Fernando Blaires, los responsables del título 2017 y del histórico Torneo Regional Amateur 2019 que le dio el ascenso al Federal A.

El partido fue una excusa para el reencuentro y, más allá del resultado final, lo más importante es juntar a quienes dibujaron estrellas en el escudo de Círculo. Con muchas risas, mucha diversión, fue 100% disfrute. La "figura" de la tarde fue Sergio Del Curto, pero no en el arco propio, sino en el rival. Después de arrancar en su puesto el partido, en el complemento entró como delantero y marcó dos goles. También, al no poder jugar el "Turco" Saiag, el que tuvo minutos fue su hijo y, como no podía ser de otra manera, se anotó en la red. En el cierre, saltaron a la cancha los que estaban en los bancos de suplentes y terminaron todos contra todos, a pura risa y abrazos.

De blanco, los campeones 2005, y con la tradicional Rojiverde el combinado 2015/17/19. (Foto: Martín Angelini)

Campeón 2005: Palacios; Cepeda, Fernández, Sosa y Bravo; Pérez, Pernía, Saba y Sotelo; Zaccagnini y Alba. Luego ingresaron Saiag (hijo), Pineda, Sastre, Romero, Córdoba, entre otros.

Campeones 2015/17/19: Del Curto; Vedda, Fourcade, Frola y Quiroga; Beguiristain, Muñoz, Alejandroff y Roselli; Atlante y Astiz. Entraron Nieto, Ale, Bianchi, Ferella, Prado, y otros.

El cuerpo técnico campeón 2005, con Pedro Boccanera a la cabeza. (Foto: Martín Angelini)

Las actividades de Círculo continuarán durante la semana con la recepción de las producciones artísticas para la Muestra de Arte que se expondrá en el Museo Rojiverde. El próximo sábado será la Cena del Centenario y el 23 de diciembre, día del cumpleaños número 100, se desarrollará el acto oficial con la Caravana Papera.