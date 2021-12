Susana Rinaldi: "Piazzolla era maravilloso"

En el marco de la presentación del espectáculo “100 años de Piazzolla”, que se desarrollará el miércoles 29 de diciembre en el Teatro Tronador, Santiago del Estero al 1700, Susana Rinaldi, ofreció sus anécdotas, su vida relacionada con el compositor, sobre todo en su recorrido por Europa.

Según explicó la cantante, el espectáculo del que participan Raúl Lavié, Amelita Baltar y Elena Roger conjuga diferentes aspectos agradables. "Soy la primera en querer ir y lo logro. Tengo que agradecer muchísimo a la familia Piazzolla por la convocatoria porque he tenido tantas oportunidades de entablar una gran amistad con Astor. Ellos me han dicho, sin saberlo, que hablaba siempre bien de mí. Creo que la andanada de veces que nos vimos en el exterior nos ha servido para mostrarnos lo que efectivamente éramos”, dijo Rinaldi.

Además, la artista explica que a lo largo de su carrera se ocupó de “hacerle ver a la gente, la importancia de Piazzolla. Tenía la particularidad de ser calmo y tiene momentos de gloria cuando ejecutaba el bandoneón. Era maravilloso, sobre todo para los que necesitamos de la palabra, emocionaba con solo la melodía. Un fuera de serie. En el extranjero, cuando esperaban un “chan chan” natural de mi tango querido, se encontraban con algo totalmente distinto. Los cantantes lo aprovechábamos para lucirnos y la gente se paraba para escuchar de una manera diferente. En el mundo entero nos dio una fuerza imponente. Era una puerta para abrir posibilidades en Europa”, explicó al tiempo que señaló que a Piazzolla "se lo discutían!. "Me decían por qué yo no seguía cantando a los importantes del tango. Por qué se mete con Piazzolla y yo les contestaba que yo cantaba lo que se me daba la gana. Y estuvimos muchas veces en distintos países juntos”, recordó.

.“Mucha gente en el extranjero esperaba encontrarse con el tango para bailar, pero cuando aparecíamos con una interpretación vocal, lo hacíamos con la música de Piazzolla, algo que no conocían. Se sorprendían un instante, pero cuando se dejaban llevar, se emocionaban y enloquecían”, dice Rinaldi

El espectáculo

" 100 años de Piazzolla" se desarrollará el miércoles 29 de diciembre desde las 20 en el Teatro Tronador, en coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y colaboración de la Fundación Piazzolla.

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de www.tuentrada.com

Un show encabezado por Daniel "Pipi" Piazzolla, engalanado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la presentación estelar de Raúl Lavié, Amelita Baltar, Elena Roger y el cierre de Susana Rinaldi.

Programación artística

Proyecto Eléctrico Piazzolla con Amelita Baltar

Escalandrum con Raúl Lavie y Elena Roger

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Primera parte

Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla

Director Musical: Luis Gorelik

Solista Invitado: Horacio Romo (Bandoneón)

Segunda parte:

Susana Rinaldi

Dirección Musical: Juan Carlos Cuacci

Solistas: Mariano Cigna (bandoneón) y Aníbal Gluzman (piano)