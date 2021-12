Su esposo murió por Covid-19 y hace más de un año que espera por el subsidio y la pensión

Hace un año y dos meses que Sandro Josserme espera que el Gobierno de Axel Kicillof le dé una respuesta después de haber sufrido uno de los dolores más grandes el 24 de octubre del 2020, cuando Daniel Osvaldo Argarañaz, su esposo, se sumó a la larga lista de vidas que se llevó la pandemia del coronavirus. ¿Qué espera, exactamente, Josserme? Espera cobrar el subsidio y la pensión que le corresponde.

El 9 de noviembre del año pasado el hombre inició las gestiones legales a través de la abogada Leila Torres pero, hasta esta fecha, no vio avances ni resultados concretos. Según el viudo, la Dirección General de Escuelas de la Provincia debería otorgarle un subsidio por el fallecimiento del docente. “Eso no salió nunca y traba la posibilidad de que salga la pensión”, explicó, a 0223.

Josserme, que trabaja como secretario en una escuela, dijo que también ganó un juicio por Covid-19. A pesar de ello, el Tribunal Nº2 del Ministerio de Trabajo “no liberó el pago”. “Hace un año y dos meses que estoy esperando por esto, con todo lo que eso implica. Nosotros estábamos casados: él tenía su sueldo y yo el mío pero vivir con un sueldo solo se hace cuesta arriba. Y encima se suma todo lo que te modifica la pandemia por perder un ser querido”, expresó.

El trabajador dijo que la resolución de fondo depende del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, que se mantuvo cerrado hasta el 12 de septiembre por la emergencia sanitaria. “La abogada no pudo tramitar demasiadas cosas; solo pudo controlar como iba el expediente de gestión vía mail del subsidio de fallecimiento”, dijo.

Foto: en señal de repudio y protesta, Sandro Josserme colgó un guardapolvo en la plaza de Libertad y Funes, donde descansan las cenizas de su esposo.

Caos

El esposo del exdirector de la Escuela de Educación Primaria Nº45 “Bernardino Rivadavia” aseguró que su reclamo es compartido por otras familias que debieron pasar por el mismo duelo en esta pandemia. “Es un caos realmente lo que nos están haciendo a los familiares de las personas fallecidas por Covid-19. Porque también hay familias de médicos y policías a los que les pasa lo mismo”, afirmó.

El marplatense anticipó que se analiza hacer una marcha en los próximos días para visibilizar la situación. “La verdad que no están escuchando nuestros reclamos. Vía judicial no se puede hacer porque todo se demora”, advirtió, e insistió: “Prácticamente no hay personas que hayan cobrado algo, salvo lo de Anses”.

Ni el homenaje

Josserme recordó que Argarañaz, con quien mantuvo una relación durante once años, fue el primer docente fallecido por coronavirus en la Provincia de Buenos Aires y aseguró que con el “asesor de un ministro de Educación” había acordado la posibilidad de un "reconocimiento público que aún no fue factible”.

“Me habían prometido de ponerle el nombre de él a una escuela pero todavía nada. O sea que prestás funciones como personal esencial, te morís, dejás de existir y nadie se acuerda, ni siquiera de los familiares”, cuestionó, y aclaró: “Por lo menos pido un reconocimiento público”.

A pesar de la larga espera, la pareja del docente fallecido ratificó que insistirá con todas las gestiones. “Esto es un derecho. Yo estaba casado legalmente con Daniel, y es un derecho. El Gobierno provincial me lo tiene que otorgar, y me está causando un daño y perjuicio porque hay una inflación bárbara y yo estoy con un solo sueldo”, reiteró.