Fernández dijo que “si están dadas las condiciones” se presentará a la reelección

El presidente Alberto Fernández aseguró que, “si están dadas las condiciones”, se presentará a una reelección en 2023, se diferenció de Cristina aunque dijo que son “compañeros de ruta”, al tiempo que elogió a la figura de Néstor Kirchner, su “último jefe político”.

En el marco de una entrevista que brindó al director de Perfil, Jorge Fontevechia, Fernández sostuvo que “no piensa igual” que la vicepresidenta, que “nunca se sintió un esclavo” y remarcó: “No tengo ninguna jefatura, el último jefe político que conocí se llama Néstor Kirchner, nunca más tuve un jefe político. (Con CFK) Somos compañeros de ruta en un escenario muy complejo”.

“Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara, propone un debate político, pero no personal”, agregó, en relaciòn a la vicepresidenta y señaló que “el mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mi, sus experiencias me sirven de muy poco en muchos casos”.

Por otra parte, calificó de “muy buena” la relación que mantiene con el diputado nacional y flamante presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

“Tiene una lógica más parecida a la de Néstor que a la de Cristina. A mi juicio, eso es un valor, porque ella tiene una suerte de liderazgo carismático muy fuerte que Néstor no tenía. Néstor tenía más un liderazgo racional, yo intento ejercer un liderazgo más racional. Detesto los personalismos, son un problema para la democracia”, consideró el primer mandatario.