Rusherking habló de su separación de María Becerra: qué dijo

Las redes sociales estallaron al ver los tuits de María Becerra por su separación de Rusherking. Luego de que desatara un escándalo viral, la cantante eliminó sus posteos y pidió disculpas. Ahora, él dio su versión de lo ocurrido: dijo que jamás la engañó y que conoció a alguien cuando estaban separados.

Los fanáticos se sorprendieron al ver los tuits de María Becerra enfurecida con su expareja. "Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”, fueron los mensajes que luego eliminó. El viernes por la noche ambos habían asistido juntos al recital de Camilo en el Luna Park y pocas horas después surgieron estos tuits.

Rusherking también utilizó Twitter para explicar lo ocurrido. "La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto", escribió, al tiempo que agregó: "Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es".



Tras el posteo del artista, María Becerra también volvió a utilizar las redes sociales para pedir disculpas y confirmar la separación. "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación"