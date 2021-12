Vende matambres para poder caminar: la operación cuesta 2 mil dólares

Una mujer de 29 años que nació con una displasia de cadera, hace 4 años se le descubrió una artrosis reumática y debido a las complicaciones en su salud, debió cerrar su local gastronómico. Ya que la operación en un hospital público le puede demandar unos dos años, decidió emprender un negocio de venta de matambres desde su casa y así ayudar a pagar su operación, que cuesta unos 2000 dólares.

“Mi diagnóstico es luxación de caderas congénita bilateral con artrosis reumática degenerativa grado 4. Eso no me impedía trabajar y venía bien haciéndolo en una granja de venta de pollos que tenía en Alberti y Malvinas, pero hace cuatro años me descubrieron una artrosis reumática que me come los huesos y me permite caminar solo con muletas. Por esto, hace tres años tuve que cerrar el negocio”, recordó Agostina, en diálogo con 0223.

Por esta severa complicación, los médicos del Hospital Interzonal le dijeron que debía realizarse una intervención quirúrgica para implantarle una prótesis de titanio pero el tiempo de espera era de unos 2 años. “Cómo no podía esperar ese tiempo, decidí averiguar cuánto salía hacerlo de manera particular pero el costo de la prótesis es de alrededor de 2.000 dólares. Es mucho dinero, así que empecé un emprendimiento en la elaboración de matambres porque no quiero pedir plata, simplemente juntar ese dinero y que sea fruto de mi trabajo”, dijo.

La joven ofrece sus matambres de pollo a través de Facebook e Instagram y es ayudada por su marido en el reparto y por su hijo de 10 años. “Para Navidad por suerte tuve muchos encargos y espero que se repita para Año Nuevo, ya que tengo muchas ofertas”, completó la joven.

Quien quiera ayudarla, puede realizar su pedido a través del celular 223-4258916 o por sus redes sociales.