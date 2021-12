Alberto Fernández vuelve a Chapadmalal para recibir el 2022

El presidente Alberto Fernández volverá este viernes al complejo presidencial de Chapadmalal, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Mar del Plata, para recibir el 2022 y pasar el fin de semana junto a su familia al igual que como hizo para Navidad.

El mandatario estará acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez y el lunes ya tiene previsto retomar su agenda en Casa Rosada, según dio a conocer la agencia Noticias Argentinas.

En este marco, desde el Ejecutivo nacional también confirmaron que el mandatario "no se tomará vacaciones" durante el verano, sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno.

"Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana", había adelantado Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto, durante una visita a la provincia de San Juan.

Por otra parte, desde la Rosada hicieron hincapié en que será el último Fin de Año que Fernández compartirá con la primera dama antes de la llegada del hijo de ambos. "Esperamos que nuestro hijo nazca entre el 10 y el 20 de abril, pero con que sea ariano alcanza", expresó el jefe de Estado.