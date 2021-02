Le robaron el Iphone, lo rastreó y lo halló en un local de reparación de celulares de la zona Güemes

Un joven denunció que le robaron su teléfono celular y lo pudo localizar, gracias al rastreo satelital del aparato que hizo, en un reconocido local de ventas y reparación de dispositivos móviles de Mar del Plata.

El jueves de la semana pasada Juan bajó de su camioneta que había estacionado en inmediaciones de Avenida Colón y Olazábal por solo cinco minutos y cuando regresó le habían robado algunas pertenencias de su vehículo, el cual habían logrado abrir mediante un inhibidor de alarmas, entre ellas su Iphone.

"A las pocas horas pusieron el chip en otro celular y empezaron a hablar para pedir la clave del pin. Le pedí que me lo devolvieran porque lo uso para trabajar y me empezaron a extorsionar", explicó a 0223.

Después de dar de baja el chip de su compañía y colocar uno nuevo en otro dispositivo, Juan pudo localizar su Iphone gracias al sistema de posicionamiento satelital en un local de reparación de teléfonos celulares ubicado sobre la calle Avellaneda, a pocos metros de la zona comercial de la calle Güemes.

"Fui para ese lugar y estaba el dueño, que se puso blanco. Me dijo que me había estado llamando para devolvérmelo, pero nunca me llamaron. Fue un momento medio tenso, el tipo se puso de todos los colores", confió.

Juan radicó una denuncia en la comisaría segunda de Mar del Plata. Además, difundió la situación que vivió a través de sus redes sociales, en las que - según manifestó - otras personas le comentaron que también habían hallado sus teléfonos celulares de la marca Apple que les habían robado en el mismo negocio. "Compran cosas robadas y también las usan como repuestos", alertó.