Hace un año que sufre hostigamiento por parte de su ex pareja: denuncia que el fin de semana le incendió la casa

Patricia tiene 46 años y durante la madrugada del domingo 14 de febrero, su ex pareja, aprovechando que no se encontraba en el domicilio de calle Serrano entre Navarra e Isla de Cerdeña en Punta Mogotes, entró a la vivienda y provocó un incendio que causó la destrucción total de una parte del domicilio.

"No estaba en mi casa, cuando llegué vi que estaban las luces apagadas. Abrí la puerta y era una humareda tremenda, salí corriendo y le avisé a mi amiga que estaba esperando que entre que se estaba incendiando la casa y llamamos a los bomberos", relata Patricia a 0223

"Los bomberos me dieron un informe de siniestro, donde constatan el incendio del 90% del sector trasero está inhabitable producto de incendio intencional que se originó en la habitación", dice la mujer mientras señala que en el domicilio tuvo que instalar cámaras como una medida de seguridad, pero estas no registraron el ingreso de su ex pareja. "Se ve que encontró un punto ciego para entrar y hacer lo que hizo", cuenta la mujer.

Actualmente, Patricia se encuentra en el domicilio y por razones de seguridad tiene cortado el suministro eléctrico, pero este no es el primer ataque que sufre por parte de su ex pareja. "Esto no es de ahora. Hace un año que esta persona me sigue por la calle, me saca fotos, me amenaza... Una de mis hijas se tuvo que ir de la ciudad porque no soportó el stress que genera todo esto, y ahora entró y quemó parte de mi casa", cuenta resignada.

"Hace más de un año que estoy denunciándolo, pero la Justicia desestima las denuncias porque "no tengo pruebas" y llegamos a esto. él ya tiene antecedentes por hechos de acoso similares, yo me enteré cuando terminamos la relación", concluye tras resaltar que nunca había tenido que vivenciar una situación de estas características.