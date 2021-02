Fernández: "Detesto los privilegios; me vacuné para dar confianza a la ciudadanía"

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que se vacunó con la Sputnik V "para convocar a la confianza ciudadana", lo mismo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios e intendentes "que ni siquiera son oficialistas".

"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", dijo Fernández en una conferencia de prensa en México, en la que sostuvo además que se vacunó "ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno".

En esa línea, el jefe de Estado consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud Ginés González García por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

"El hecho era grave como para que un ministro de su talla haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada. Que los jueces y fiscales hagan lo que deben hacer, pero no se puede construir delitos graciosamente", dijo el Presidente y agregó: "Tienen muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri, y el terrible y lamentable endeudamiento que Argentina vivió que fue un negocio para los amigos del poder".