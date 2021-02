Benito recibió la vacuna de Oxford con escarapela: “Si uno quiere vivir, hay que vacunarse”

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata se sumó desde este lunes como nueva sede del operativo de vacunación contra el coronavirus, que desde los últimos días alcanza a mayores de 70 años y personas con patologías de riesgo. Allí, en las instalaciones de la casa de altos estudios se montó un vacunatorio en el que se aplican dosis de la vacuna de Oxford, Covishield, fabricada en India.

Mariela Salinas, coordinadora del centro de vacunación, indicó que el operativo se realiza de lunes a lunes de 8 a 20 y las aplicaciones son -sin excepción- a personas que tengan turno asignado a través de la página del programa Vacunate. “Pedimos a los familiares que asistan a los adultos mayores para que puedan inscribirse, porque lamentablemente no podemos vacunar a nadie sin turno”, advirtió en diálogo con 0223.

A diferencia de la Sputnik V, la vacuna Covishield llega a los vacunatorios almacenada en diez dosis por frasco que, una vez abierto, puede ser utilizada hasta seis horas después, explicó Salinas.

Hasta allí, de traje y con una escarapela en el pecho, se acercó a primera hora de esta mañana Benito Molina, de 78 años, para recibir su vacuna. “Si uno quiere vivir, hay que vacunarse; cumplir con lo que dicen los médicos, la ciencia”, remarcó el hombre, que estuvo acompañado por su hijo durante el procedimiento. Si bien dijo estar “acostumbrado” al aislamiento en su hogar ya que su esposa padece demencia senil y desde hace ocho años debe cuidarla de forma permanente, Molina reconoció que a partir de ahora transitará la pandemia con un poco más de tranquilidad.

Empleado administrativo de la Policía durante treinta años y jubilado en una empresa privada de seguridad, Benito explicó que siempre lleva una escarapela porque se siente orgulloso de ser argentino. “Tuve una vida muy dura de chico pero gracias a la ciencia no me siento viejo”, sostuvo y aseguró que, más allá de tener presión alta, no padece problemas de salud. “Sufrí un asalto y gracias a Dios que no me mataron, pero perdí un ojo. Pero quiero vivir más, me gusta mucho la vida”.

A partir de la ampliación del operativo de vacunación contra el coronavirus en Mar del Plata, al principio de la semana se sumaron otros puntos para la aplicación de dosis, sobre todo, a los mayores de 70 años. En ese marco, también se encuentran habilitadas las instalaciones del Museo MAR, en donde se vacuna a adultos mayores de lunes a lunes, siempre con turno. Para ello, se acondicionó como vacunatorio el espacio que hasta el año pasado ocupaba una cafetería.

En tanto, En tanto, en el Centro de Referencia (CDR) Unzué que funciona en calle Santa Cruz 3579, se reciben consultas y se realizan inscripciones para quienes quieran recibir una dosis. El espacio está abierto al público de lunes a viernes de 9 a 13 pero, para garantizar el acceso de los vecinos que viven en las zonas más alejadas de la ciudad, se dispuso que móviles de la delegación recorran todas las semanas diferentes barrios de Mar del Plata. El cronograma de lugares y horarios se va dando a conocer a través de la página de Facebook del CDR.