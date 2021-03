Hay mayor demanda en la construcción pero pocos materiales: aseguran que es por el dólar

A pesar de los intentos desde el gobierno para regularizar la entrega de insumos en la construcción, en los corralones de la ciudad faltan derivados del acero, madera y ladrillos y desde el sector, aseguran que esta coyuntura, que se padece desde fines del año pasado, es por la “falta de dólares” en el país.

“Mar del Plata no escapa a la realidad nacional y está pasando que como faltan insumos, algunos influenciado por componentes que necesitan de algún material importado pero otros no tanto como el ladrillo, el acero y está pasando también con la madera, debido a la compra internacional de montes completos”, explicó en diálogo con 0223, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

Además de estos materiales, el arquitecto añadió las dificultades para conseguir fenólico, chapas, bulonería o perfilería para la construcción en seco, que incluso se busca gestionar la compra a México.

Para Tamburini esta situación “comienza a generar dificultades y demoras en las obras”, añadió que a esta problemática “se suman aumentos semanales del 4, 5 y del 7%” y responsabilizó de este contexto “a la falta de dólares que hay en el país” que por el momento “le está pegando al empleo formal pero no al de changas”.

“Esta falta de materiales se da por la gran demanda que hay por la mayor cantidad de obras en la construcción de viviendas chicas, reformas y dan trabajo al mercado informal y de changas pero no a las grandes. En Mar del Plata no hay inversión genuina de pozos, no hay sótanos. En definitiva, hay un sector que está trabajando en viviendas chicas y otro, el de emprendimientos grandes, que está mirando precios. En la ciudad hay 3 o 4 obras grandes y el resto está parado”, evaluó.