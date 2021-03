Cayó un árbol y provocó destrozos sobre 3 autos: "¿Quién se hace cargo de esto?"

La fuerte sudestada que se abate sobre Mar del Plata derribó un enorme árbol sobre tres autos que se encontraban estacionados sobre la vereda en la intersección de las calles Don Arturo y Mocoretá, en el Bosque de Peralta Ramos y les provocó severos daños.

En diálogo con 0223, Micaela, una de las damnificadas contó como a las 7.30 de este miércoles se despertó abruptamente con el ruido de la caída del árbol. "Escuchamos el golpe sobre los tres autos y quedaron destruidos. Ahora el problema es quién se hace responsable de los daños", señaló la mujer.

"No sabemos si es la Municipalidad o la propietaria de al lado. Aún no tuvimos respuesta. Como el seguro cubre riesgos contra terceros, no se hace cargo", apuntó.

Aún conmocionada por el lamentable episodio, la vecina manifestó que el Bosque de Peralta Ramos "es siempre muy afectado" ante cada temporal y responsabilizó de eso "porque está muy descuidado el estado de los árboles porque cada vez que cae uno, se corta la luz, el teléfono e internet. Hace muchos años está abandonado el Bosque", lamentó.