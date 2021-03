Cristina Fernández renunció a su sueldo como vicepresidenta

Cristina Fernández de Kirchner renunció este miércoles a su sueldo como vicepresidenta de la Nación, luego de que le restituyeran la jubilación como ex presidenta que le habían retirado bajo la gestión de Mauricio Macri.

A través de una carta enviada al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la Fernández comunicó que a partir del 1° de abril próximo rechazará su salario como vicepresidenta.

La vicepresidenta renunció a percibir sus haberes luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le restituyera el pasado martes su asignación mensual vitalicia en carácter de ex presidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner.

"Si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todas y todos sabemos, no pagan impuesto a las ganancias", apuntó la funcionaria.

