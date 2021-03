Temporal: hay 15 árboles caídos, techos volados y dos barrios sin luz

La alerta amarilla por fuertes vientos del sudeste ya provocaron cortes de luz, árboles caídos y algunos inconvenientes en distintos barrios de la ciudad.

Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil Mar del Plata, explicó a 0223 que hasta el momento hay un acumulado de lluvia de aproximadamente 30 milímetros, con 15 árboles caídos y que el alerta de vientos que continuará durante todo el día.

"Los reclamos más significativos son hasta el momento en el Bosque de Peralta Ramos, con daños materiales sobre un auto, un árbol caído en Primera Junta y Alem y hay un techo volado sobre la calle Carasa. En este caso, nos comunicamos con la vecina, porque sufrió la voladura durante la madrugada y ya se está encargando Desarrollo Social", señaló Goncalvez.

"No descartamos que esto vaya en aumento por las condiciones meteorológicas", dijo el responsable de Defensa Civil y en ese marco, pidió a los marplatenses a no salir de sus casas de no ser necesario, debido a las adversas condiciones del clima.

Por su parte desde Edea confirmaron un corte de energía en dos barrios de Mar del Plata. "Hay dos distribuidores de media tensión fuera de servicio que afectan Parque Camet y Florentino Ameghino", señalaron y explicaron que la situación "es muy dinámica" y no descartaron una mayor cantidad de reclamos durante la jornada.