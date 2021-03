Alvarado no aprovechó su momento, Belgrano sí y se llevó el triunfo del Minella

Después de una pobre producción en Tucumán, donde Pedro Fernández salvó el punto, Alvarado debutó como local en el José María Minella y fue irregular, tuvo momentos buenos en los que no supo aprovechar las ocasiones de gol que generó, y otros malos, en los que Belgrano de Córdoba supo sacar provecho de una de las pocas que tuvo para ganar el partido por 1 a 0 y llevarse tres puntos importantes de Mar del Plata, para mantenerse con puntaje ideal y para que el empate ante San Martín no haya tenido el sabor esperado.

El arranque de Alvarado no fue bueno y Belgrano se adueñó de la mitad de la cancha y la pelota. Vitale quedaba a mitad de camino entre ser volante o central, Molina no agarraba la pelota, no le llegaba a los rapiditos y era todo del "Pirata" que presionaba en la salida con pelota por abajo. A los 6', la defensa quedó abierta y avisó la visita con un gran pase para Vegetti que fue cara a cara con Fernández, se abrió mucho y quedó sin el ángulo ideal, el arquero cubrió bien el primer palo y tapó el remate fuerte. El trámite seguía siendo igual, sin jugadas de peligro y un claro dominador. Pasando el cuarto de hora se animó el local y tuvo una clarísima: Alsina buscó por arriba a Cadenazzi que peinó para la corrida de Bogado que le ganó a Barinaga, no pudo rematar y sacó el centro atrás para la llegada libre de Astina que definió de primera y reventó el palo izquierdo de Losada que nada podía hacer.

Belgrano tenía la pelota y Alvarado estaba agazapado para aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque. La última del "celeste" en ataque llegó a los 30', con Vegetti que ganó a la salida de un córner y le sacó pintura al caño izquierdo de Fernández que sólo pudo mirar. De ahí en adelante, mejoró el "torito" e hizo méritos para irse al descanso en ventaja. Una gran jugada preparada que manejó Mantia puso a Vidal en busna posición pero el remate fue al cuerpo de Losada; enseguida se equiviocó Barinaga en un pase atrás, Cadenazzi casi la "pesca", la punteó el arquero y Astina, apurado, le erró al arco por centímetros; Vidal recibió un centro de Mieres pero remató sin fuerza y Molina, desde afuera, también se la entregó a las manos de Losada. De menor a mayor, Alvarado fue creciendo y terminó mostrando una mejor imagen.

En el comienzo del complemento hubo continuidad y las bandas eran el lugar predilecto para atacar, con Astina y Vidal lastimando, con Cadenazzi esperando adentro y Bogado llegando desde atrás. Sin embargo, se fue diluyendo, el juego se emparejó, las jugadas escaseaban y el trámite se puso aburrido. Orfila metió tres cambios en el cuarto de hora para darle aire fresco al ataque y lo consiguió, porque empezó a jugar más cerca de Fernández. La respuesta de Coyette fue con el ingreso de Valiente por Cadenazzi, pero la pelota no le llegaba. Lo tuvo Balboa luego de un rebote, burló el offside y le pegó moridido en inmejorable posición al borde del área chica.

Podía pasar cualquier cosa. En su afán de ganar, Alvarado se desnudaba y permitió alguna contra de Belgrano que no logró aprovechar. Hasta que a los 30', sacó provecho de una buena jugada colectiva, la asistencia para Sánchez que punteó por arriba de Fernández, la sacaron sobre la línea y el ingresado Adrián Balboa la empujó para el 1 a 0 parcial. Con la desventaja, Coyette pateó el tablero y metió tres cambios de golpe: Jaurena, Giacomini y Navarro. La "Bomba" casi le da la paridad con un tiro libre desde a derecha que controló en dos tiempos Losada. La última carta fue el juvenil Santiago González que se paró como extremo para tratar de asistir al doble "9". Pero nada de eso pasó, con la desesperación perdió lucidez y ya no logró acercarse al arco de la visita que resguardó la ventaja y se quedó con un triunfo importante.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Franco Malagueño, Juan Ramón Alsina, Tomás Mantia y Brian Mieres; Julián Vitale; Ezequiel Vidal, Iván Molinas y Emiliano Bogado; Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 19' Mauro Valiente por Cadenazzi, 32' Robertino Giacomini, Sebastián Jaurena y Leandro Navarro por Vidal, Astina y Molinas, y 38' Santiago González por Vitale.

Belgrano (Córdoba) (1): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Nahuel Tecilla y Axel Ochoa; Juan Ruiz Gómez, Santiago Longo, Valentín Barbero y Gerónimo Tomasetti; Facundo Heredia y Pablo Vegetti. DT: Alejandro Orfila.

Cambios: ST 14' Ezequiel González, Ulises Sánchez y Adrián Balboa po Barbero, Tomasetti y Heredia, 32' Rodrigo González por Ruiz Gómez y 38' Leonel Álvarez por Ochoa.

Goles: ST 30' Balboa (B)

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: José María Minella.