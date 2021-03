Tiene fibrosis quística y le escribió una carta a Alberto Fernández: "No me deje morir en la cama de un hospital"

Mateo Figueredo tiene 17 años, pero parece mucho más chico. Sufre fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que él no quiere que se convierta en mortal. Por eso, este chico de Formosa le escribió una carta al presidente Alberto Fernández para pedirle ayuda.

Mateo necesita unas pastillas llamadas Trikafta, porque, según explicó, “es la única oportunidad de mejorar mi calidad de vida”. “No se fabrica en el país y para acceder a ella necesito que la Justicia me proteja con una medida de amparo. Acá en Formosa, la jueza Belén López Arce rechazó mi pedido y ahora estoy desprotegido y abandonado”, escribió.

El grado de su enfermedad es tan avanzado que no soporta un trasplante, por lo que fue descartado por el Incucai. Mientras su familia lucha por conseguir el remedio, Mateo decidió escribirle al presidente de la Nación.

“Usted dijo que la salud es prioridad. No me deje morir en una cama de hospital. Ya no quiero sentir más dolor, quiero una vida normal, como cualquier chico de mi edad. Estoy cansado de internarme, de los pinchazos, de entrar al quirófano, del equipo de oxígeno, de las decenas de medicamentos que tengo que tomar a diario. Quiero volver a mi casa, estar con mi papá y mi hermanito, le pido una oportunidad, quiero vivir y soñar, no sentir dolor al respirar”, concluyó.