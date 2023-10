Alberto Fernández denunció penalmente a Milei por "intimidación pública" tras sus dichos sobre el peso

El presidente Alberto Fernández denunció este miércoles al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por el delito de "intimidación pública", tras sus declaraciones sobre la inconveniencia de renovar plazos fijos en pesos.

Según las primeras informaciones, la presentación fue realizada en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini, según informaron fuentes judiciales, en tanto que no solo alcanza a Milei, sino también a su candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra.

En la presentación, Fernández solicitó se investigue a los referentes libertarios por los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal, que castiga a quien cometa acciones con el objetivo de “infundir temor público”.

Dicho artículo contempla que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono", declaró Milei a Radio Mitre el lunes, luego que le consultaran si recomendaba renovar los plazos fijos en pesos. “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos”, agregó por su lado Marra, redoblando la apuesta.

La denuncia del presidente se suma a la que en las últimas horas presentó la abogada Valeria Carreras, quien solicitó que “se investigue si los dichos de Miel constituyen la figura prevista en el Código Penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero". La causa quedó registrada con el número 3958/2023 y recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.