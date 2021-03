Con pocos ejemplares, el libro de Macri se vende en Mar del Plata a un ritmo "aceptable"

Desde la Cámara de Libreros de Mar del Plata aseguraron que "Primer tiempo", el libro que lanzó Mauricio Macri para reposicionar su imagen política en el año electoral, muestra un ritmo de venta "aceptable" y reconocieron que la editorial Planeta hizo llegar "pocos ejemplares".

Ante la consulta de 0223, Damián Ale, el titular de la institución, descartó que haya habido comercios en la ciudad que se negaron a comercializar al obra del expresidente, a diferencia de lo que se había denunciado en otros puntos del país.

"No me enteré de librerías que se hayan negado a venderlo. En mi caso particular, no viví malos momentos con los clientes por mostrar el libro. Se recibió como cualquier otra. Y hasta ahora ha tenido una venta aceptable", dijo el responsable de "Puro cuento", que tiene dos sucursales por las calles Alberti y San Juan.

El referente del sector también comentó que a partir de este martes se empezó a vender una nueva edición y aclaró que la cantidad de ejemplares enviados por Planeta - la editorial de "Primer Tiempo - fueron limitados.

"La editorial hizo un seguimiento del tratamiento y la venta del libro. De alguna manera nos fueron consultando cómo se estaba vendiendo para tomar la decisión de imprimir más", confió el presidente de la cámara local.

De todos modos, Ale también señaló que esta tendencia de impresión viene de "varios años" y aseguró que se profundizó con la irrupción de la pandemia del Covid-19. "Las editoriales también están en una situación muy difícil para ver qué editan y qué no. Las cantidades que se imprimen cada vez son menores y por eso a veces hay períodos largos con faltantes de títulos importantes", explicó.

"Este comportamiento se viene dando a lo largo de los últimos años. Básicamente, las editoriales no se pueden jugar a hacer mucho si no hay una respuesta del mercado. Hoy, el tiempo vuela y quizás un libro que la rompe una semana, después queda desactualizado a la otra y más con la actualidad y la política", comentó el comerciante.