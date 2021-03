Quilmes conoce el camino en la ventana de Mar del Plata

La Asociación de Clubes dio a conocer cómo será el cronograma de partidos de la "burbuja" de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, que se disputará entre el 10 y el 16 de marzo en el estadio Polideportivo "Islas Malvinas" de Mar del Plata. Quilmes, el local, tendrá su debut frente a Del Progreso de General Roca.

Aunque no habrá público en las tribunas, los horarios que se determinaron son pocos favorables para los amantes del deporte que quieran seguir a sus equipos a través de las transmisiones vía streaming. En el caso del "cervecero", los primeros cuatro partidos serán a las 16.30, y el último a las 14.

Fixture

Primera fecha (miércoles 10 de marzo)

11hs. Estudiantes (Olavarría) vs. Deportivo Viedma

14hs. Ciclista Juninense vs. Atenas (Carmen de Patagones)

16.30 Quilmes vs. Del Progreso.

Segunda fecha (jueves 11)

11hs. Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Ciclista Juninense

14hs. Atenas vs. Estudiantes

16.30 Quilmes vs. Deportivo Viedma.

Tercera fecha (sábado 13)

11hs. Ciclista Juninense vs. Del Progreso

14hs. Estudiantes vs. Villa Mitre

16.30 Quilmes vs. Atenas.

Cuarta fecha (domingo 14)

11hs. Del Progreso vs. Estudiantes

14hs. Deportivo Viedma vs. Ciclista Juninense

16.30 Quilmes vs. Villa Mitre.

Quinta fecha (martes 16)

11hs. Villa Mitre vs. Del Progreso

14hs. Quilmes vs. Ciclista Juninense