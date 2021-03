Fernando Gago: "Que la gente siga creyendo en este equipo, los resultados llegarán solos"

Por primera vez fuera de la habitualidad de las conferencias de prensa posteriores a los partidos, Fernando Gago atendió a la prensa marplatense mediante una charla vía Zoom realizada este mediodía, tras el entrenamiento con su plantel, que viajará mañana a Paraná para visitar el viernes a Patronato desde las 17. Más predispuesto y distendido, el entrenador del "Tiburón" respondió con calma cada consulta durante quince minutos.

Aldosivi viene de sufrir la baja de Emanuel Insúa, con una fractura del maxilar por un golpe sufrido ante Banfield. El lateral será intervenido quirúrgicamente y estará fuera de las canchas durante un mes. Al respecto, Gago no confirmó su reemplazante para el viernes, que estaría entre Fernando Román Villalba, o Emiliano Insúa, recuperado de una lesión. "Es un jugador importante, que se adaptó muy bien al grupo, viene rindiendo muy bien. Suma para el grupo y eso es importante. Es una baja que la vamos a sentir por la calidad de futbolista que es, pero trataremos que quien lo reemplace, lo haga mejor", sentenció.

El elenco portuense está 22° en la table de promedios, sobre 26 equipos. Si bien esta temporada no habrá descensos, a futuro podría haber complicaciones. Sin embargo, para Fernando Gago eso no es un problema: "Yo no trabajo mirando el resultado, trabajo mirando crecer, ver una identidad de juego, competir y pensando en grande. Si pensara en los últimos puestos del descenso, sería un error, sería meternos presión. Yo quiero competir, tratar de pelear lo más rápido posible y que el equipo tenga una identidad de juego", dijo tajante.

Consultado acerca de si al equipo le falta "cerrar los partidos", el exmediocampista de Boca y la Selección opinó: "No lo veo así. Hubo situaciones donde el rival nos llevó a jugar los partidos que no queríamos jugar, como San Lorenzo, en una zona donde no nos conviene. Y una desatención nos llevó a que nos empaten. Supimos reaccionar, tuvimos cuatro situaciones tras el gol de San Lorenzo. Con Banfield creo que el partido estaba dominado, controlado de nuestra parte. Estábamos muy concentrados en cómo jugarlo. Y una desatención, desde una falta que nos jugaron rápido y la virtud del rival, nos empatan. Creo que estos partidos sirven también para seguir creyendo en nuestra forma de jugar, que yo me siento identificado y los chicos también. Día a día veo una progresión muy grande y eso es lo que más me llena como entrenador", analizó.

Como ya expresó en otras entrevistas, Fernando Gago analizó el plantel de Aldosivi antes de aceptar la propuesta de entrenador. Sobre qué vio en el equipo y cómo hizo hasta aquí para lograr una forma de juego, declaró: "Vi que había jugadores con mucho potencial para poder seguir mejorando y potenciando el nivel. Después, son horas de trabajo, de explicarles, dedicarles tiempo, me la paso casi todo el día pensando en ejercicios y en cosas para mejorar a los chicos. Ellos también tienen una predisposición, unas ganas, un compromiso enorme con lo que se está haciendo. Yo vine acá con una idea, una forma de juego, ellos la entendieron y se sienten parte. Es mérito de ellos de seguir adelante sin importar los resultados. Claro sería ideal ganar 3 a 0 y dominar todos los partidos. Pero esto es un juego, a veces te toca ganar, a veces perder."

Aldosivi ha logrado un reconocimiento por su forma de jugar, aunque los resultados todavía no acompañaron. Fernando Gago defendió su idea, y se refirió a los errores con naturalidad: "Corregir se corrige todos los partidos y entrenamientos. Hay cosas muy positivas y también hay errores. Y seguirán en los partidos. Donde un error te puede llevar a no creer en la forma que se está buscando el resultado. Pero yo soy partidario de buscar el resultado desde una forma, no por lo que salga. Creo que vamos a tener más chances si vamos por este camino, manteniendo esta idea, si los jugadores crecen individualmente lo colectivo va a crecer y eso es muy importante. Y más de mi lado, ver un progresión, un crecimiento, lo valoro muchísimo".

Cuentan que Fernando Gago trabaja y mucho para mejorar individualmente a cada jugador de su plantel. Llegado el turno de 0223, la consulta pasó por cómo trabaja esos aspectos. El director técnico brindó una detallada respuesta: "Creo que el jugador de fútbol nunca deja de aprender. Sea de primera, de selección, en todos los momentos aprende. Y esa circunstancia también te lleva a que el entrenador de primera necesita enseñar, explicar el por qué se hacen las cosas, para qué. Y lleva un proceso, todo lleva tiempo. Y todo se entrena. La característica que tenemos nosotros por forma de entrenar, es todo muy didáctico, tratando de enseñarles la forma de juego, que encuentren el mejor pase, el mejor movimiento para lastimar el rival, saber qué movimiento nos puede hacer el rival que nos puede lastimar. Eso solamente se hace con trabajo. El futbolista nunca deja de aprender. Es más, en mis últimos años de futbolista por ahí fueron los que más aprendí. Entonces, con esa respuesta te digo todo".

Por último, Gago le mandó un mensaje esperanzador al hincha: "A la gente, agradecerles porque me hicieron sentir muy cómodo desde que llegué acá, y que sigan apoyando, creyendo en este equipo, que por cómo están haciendo las cosas los chicos, se merecen el apoyo y los resultados van a venir por sí solos", finalizó.

