No fue un feliz cumpleaños para Quilmes

Luego de un gran arranque, con los internos llevando el ritmo del partido y siendo importantes en la pintura, Quilmes volvió dormido del entretiempo, jugó un mal tercer cuarto y eso lo condicionó para que Lanús se quedara con el triunfo por 70 a 64, en la segunda fecha de la tercera ventana de la Conferencia Sur en el estadio "granate".

Después de lo que había sido el debut ante Racing de Chivilcoy, con Brown como figura, el "cervecero" sabía que con esta nueva dupla interior, puede sacar rédito en la categoría. Entonces, con inteligencia, cargó el juego en la pintura y le dio resultado en el primer parcial, con 8 puntos del americano y 6 de Merchant se lo llevó por 16 a 12. El trámite siguió parecido en el segundo cuarto, pero de a poco también aparecieron los perimetrales para que la distancia sea mayor. Un buen ingreso del debutante Luciano Ortiz (5 en el chico), el goleo de Pelorosso y solidez defensiva, los de Gelpi se fueron al vestuario con ventaja de 8: 26-34.

Todo lo que diseñó en la etapa inicial, lo desperdició en los terceros 10 minutos. El equipo perdió fuerza en la defensa y ya no encontró las mejores opciones en ataque, Lanús aprovechó el momento y le cerró los caminos. Por eso, una vez que emparejó el marcador, aceleró y comenzó a tomar distancia. Si bien los 6 de luz (52-46) no eran tantos, combinados con la diferencia que llegaron a este parcial fue mucho y el juego había cambiado de dueño. Los diez minutos fueron equilibrados y Lanús fue inteligente para jugar con la ventaja, no se dejó llevar por delante por Quilmes que fue por el triunfo pero no pudo revertir la historia y sufrió su primera derrota en la tercera ventana.

Síntesis

Lanús (70): Pérez 15, Zielinski 0, Mariani 18, Gilmore 9 y Everett 20 (FI); Lucero 2, López 6, Di Muccio 0, Castiarena 0 y Sampaulise 0. DT: Leonardo Costa.

Quilmes (64): Gago 2, Pelorosso 14, Marquardt 9, Merchant 18 y Brown 8 (FI); Skidelsky 0, Ortiz 5, Reinick 8 y Arraiz 0. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 12-16, 26-34 y 52-46.

Árbitros: Daniel Rodrigo, José Domínguez y Franco Buscaglia.

Estadio: “Antonio Rotili”.