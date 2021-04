Horacio Zeballos debutó con triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo

El marplatense Horacio Zeballos, número 7 de la ATP, junto al español Marcel Granollers (13°) cumplieron las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo ATP Masters 1000 de Monecarlo a los rusos Karen Khachanov (90°) y Andrey Rublev (76°), por 6-3 y 6-1, al cabo de una hora y dos minutos.

Fue una jornada magra para los tenistas argentinos en singles: Diego Schwartzman, séptimo cabeza de serie, Juan Ignacio Londero y Federico Delbonis fueron eliminados hoy en la segunda ronda al perder sus respectivos partidos ante el noruego Casper Ruud, el serbio Filip Krajinovic y el español Rafael Nadal.

Las estadísticas acerca del partido muestran que Granollers y Zeballos, los vencedores, lograron romper el saque 4 veces a sus contrincantes, mientras que la pareja derrotada, por su parte, no logró quebrar el saque a sus rivales. Asimismo, Granollers y Zeballos tuvieron un 53% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 74% de los puntos al saque, mientras que sus adversarios tuvieron un 77% de primer servicio, consiguiendo ganar el 49% de los puntos al saque. Por último, en cuanto a las penalizaciones, los ganadores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

En los cuartos de final, Granollers y Zeballos se verán las caras con los argentinos Guido Pella y Christian Garin.

La celebración del torneo de Mónaco (ATP Montecarlo) se produce entre el 11 y el 18 de abril sobre polvo de ladrillo. Durante esta competición se enfrentan un total de 28 parejas.