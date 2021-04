Vizzotti: "Es el mensaje más duro que me toca dar desde que empezó la pandemia, estamos en un momento crítico"

Aunque desde hace ya más de un año la Ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti es la encargada de dar a conocer los informes sobre la situación epidemiológica de la Argentina, este miércoles la funcionaria se mostró más preocupada que nunca. Y no es para menos: en las últimas horas, el país alcanzó los 27.001 casos de coronavirus en un solo día, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. "Es el mensaje más duro que me toca dar desde que empezó la pandemia, estamos en un momento crítico, no sólo desde lo sanitario, sino también de lo social y lo emocional", reconoció en el inicio de su discurso.

Vizzotti hizo hincapié en que hay "una escasez global de vacunas", pero garantizó que el gobierno está "trabajando intensamente para conseguir la mayor cantidad de vacunas, lo antes posible".

También dijo que "tenemos variantes de preocupación circulando en la Argentina" y puntualizó que aumentó al 10% la tasa de contagios de las variantes de Reino Unido y de Manaos, con una tendencia a seguir en crecimiento.

Tras aclarar que aún no se ven los efectos de las restricciones que hace una semana anunció el presidente Alberto Fernández y que entraron en vigencia el viernes, la ministra insistió en que "la situación es delicada" y el sistema de salud "está en tensión" debido a la velocidad de los contagios. "La situación no es la misma que la del año pasado; el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado", aseguró.

Frente a este panorama, Vizzotti reiteró la necesidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas, ventilación cruzada en ambientes cerrados y lavado continuo de manos; y pidió a la población reducir a lo máximo posible las reuniones sociales o cualquier otra actividad que no sea imprescindible.

"Tenemos dos objetivos: cuidar la salud y lo más que se pueda, la economía. Por eso, evitemos toda actividad que no sea prioritaria, indispensable", insistió y pidió "solo salir a trabajar o a llevar a los chicos a la escuela". Para la funcionaria, postergar cumpleaños, bautismos o cualquier otro festejo o encuentro social será clave para disminuir la velocidad de contagios.

A su vez, la funcionaria nacional llamó a los comunicadores sociales a ser responsables con la información que brindan en torno al avance de la pandemia y pidió "no sumar más angustias ni preocupaciones a las existentes"