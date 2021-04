Sorpresa en las playas de La Perla: apareció una foca cangrejera

Quienes este viernes a la mañana anduvieron por las playas de La Perla fueron testigos de un hecho pocas veces visto: sobre la arena, a la altura del balneario Alicante, descansa desde hace algunas horas un ejemplar de foca cangrejera, una especie que pocas veces se logra avistar en la zona ya que se suele desplazar en aguas antárticas.

Ante la aparición del animal, que se encuentra en buen estado, el municipio dispuso un cerco perimetral para evitar que la gente se acerque y el animal pueda regresar de forma voluntaria al mar.

Especialistas precisaron que es una hembra subadulta en buen estado. Marcaron que es poco frecuente en la costa bonaerense ya que es un animal asociado a aguas antárticas. Generalmente se trasladan en grupos de no más de 10 animales, entre adultos y juveniles, aunque, en este caso, se habría desplazado sola. Esta especie es la foca más numerosa de Antártida.

Desde el área explicaron que se desplazan siguiendo las corrientes marinas, como la de Malvinas, en búsqueda alimentos (principalmente kril) y, por esto, es posible que puedan ser vistos en la Provincia y en la zona de la Patagonia.

También precisaron que a estas especies se las viene monitoreando, ya que hubo una aparición en la zona de la playa Luna Roja y ahora en La Perla, cuando salió del agua a descansar, algo muy común en estos animales.

Desde el Municipio recomiendan que ante la presencia de este tipo de animales, las personas no se acerquen y no alterarlos para que regresen por sí solo al mar. "La recomendación es no acercarse, no molestar porque son animales que están descansando y juntando fuerzas para volver al mar", señaló Mariela Ghys, del departamento de recursos naturales del Emsur, ante la consulta de 0223.

A su vez, marcó que "como cualquier animal salvaje" puede provocar "mordeduras o algún tipo de lesión" a gente que se le acerque de manera imprudente. "Haremos jornada de guarda hasta que el animal pueda regresar por sus propios medios al mar", finalizó.