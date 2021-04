En "la cornisa": el Higa y el modular están con las terapias ocupadas al 90%

La segunda ola del coronavirus avanza y tensa cada vez más el sistema sanitario de Mar del Plata: el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, Ralph Vargas, reveló este miércoles que la ocupación asciende al 90 por ciento y aseguró que los profesionales del lugar trabajan "en la cornisa".

Si bien las primeras alarmas se encendieron en las principales clínicas privadas de la ciudad, ahora la preocupación se traslada con fuerza al ámbito público, según la mirada del profesional del centro hospitalario de Juan B. Justo al 6500. "Ya para la semana pasada veíamos que en las terapias privadas la ocupación era del 95% en las terapias privadas y era solamente cuestión de pocos días que la misma situación la estemos viviendo hoy, acá, con una ocupación del 90%", consideró.

Vargas afirmó que el elevado índice de ocupación se replica tanto en el Higa como en el hospital modular que montó el Gobierno a fines de mayo dentro del mismo predio. "Venimos observando en medios públicos y privados que la enfermedad tiene una progresión mucho más rápido a diferencia de lo que ocurría en 2020 y también, a diferencia del 2020, afecta a pacientes más jóvenes, lo cual no lo habíamos visto y con una gravedad muy importante", dijo, y añadió: "Eso nos llama la atención y nos preocupa".

Inclusive, el intensivista reveló que la terapia intensiva "clásica" del Hospital Interzonal - donde se reciben pacientes con otra clase de patologías - ha llegado a estar totalmente ocupada en estas últimas dos semanas "porque la gente no solo se enferma de Covid-19". "Hasta ahora nos manejamos en la cornisa pero lo venimos manejando sin inconvenientes, con mucho esfuerzo, trabajo, y teniendo en cuenta que no hubo un incremento importante del número de personal", apuntó.

Para el jefe del servicio de la terapia intensiva, el aporte de médicos, enfermeros y kinesiólogos que hizo la gestión de Axel Kicillof en distintos tramos del 2020 no fue "suficiente". "El recurso humano es el talón de Aquiles, el punto crítico, y no lo podemos tener de acá a mañana. Se pueden llegar a conseguir máquinas pero no recurso humano", enfatizó, y recordó: "La falencia de intensivistas se visibilizó con la pandemia pero no es una cosa nueva".

Vargas participó este lunes de una reunión del Comité de Crisis, donde también intervienen otras entidades y autoridades, y dijo que el diagnóstico que se trazó en común es que la situación "sigue siendo preocupante por el rápido avance que está teniendo la positivización de casos en la ciudad y en todo el país". "El Comité sigue trabajando tratando de tomar todos los recaudos para garantizar un correcto funcionamiento de los servicios y una correcta atención de la población. En eso se está trabajando en estos momentos", concluyó.