La ocupación de camas de terapia va en aumento en Mar del Plata: 76%

La ocupación de camas de terapia intensiva en Mar del Plata es seguida de cerca por las autoridades sanitarias, que ante el mayor número de contagiados, creció en los últimos días de manera abrupta y hasta este martes es del 76% en la ciudad.

Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria VIII, confirmó a 0223 Radio que la situación de la ocupación de camas de terapia se modifica día a día: "Ayer teníamos 71% y hoy manejamos un 76%, con algún sector privado con el 100% de las camas y con el público en el Hospital Modular (del Higa) con varias camas ayer ocupadas", alertó.

"Hay muchas clínicas que pueden tener 20 camas y destinan 8 para el Covid porque están aisladas. Pero si tenés un paciente con accidente cardiovascular o intervenir en una neurocirugía y después va a una cama de terapia. Lo vas a poner en esa cama porque lo necesita urgente", razonó.

Para Vargas, el retroceso a fase 3 era necesario para bajar la circulación de gente: "El año pasado cuando tuvimos el pico, teníamos 80 pacientes en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y era el límite. Hoy estamos a 18 pacientes de eso y ese número lo internas en una semana. El año pasado en ese momento no circulaba mucha gente, no había clases y con muchas actividades restringidas. Las clínicas no generaban operaciones quirúrgicas y había una disponibilidad de camas distintas", advirtió.