¿Qué hacemos frente al cambio climático?

Por Inti Bonomo, director de la Licenciatura en Gestión Ambiental de UADE

Jamás me hubiese imaginado que el día más frío que viviría en mi vida tendría lugar en una provincia tan calurosa como Misiones, Argentina. Y no es que la temperatura fuera tan baja, sino que el cuarto del hotel en el que me alojé estaba diseñado -al igual que la toda la infraestructura de esa zona-, para soportar el calor, no el frío.