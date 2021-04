Advierten que en Mar del Plata no se registran casos graves de Covid en chicos

Desde el Materno Infantil aseguran que en la ciudad no hubo una explosión de casos entre los chicos.

La segunda ola de coronavirus avanza en Mar del Plata y no solo afecta a personas adultas y de la tercera edad. Según indicaron desde el Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata, en lo que va del mes de abril se atendieron 300 casos de niños por sospecha de coronavirus.

"Hemos notado un aumento en los casos de coronavirus, estamos en estado de alerta pero es importante destacar que en Mar del Plata no hubo una explosión de casos como ocurrió en Capital Federal y el Amba", dijo a 0223 el Jefe de Emergencias del mencionado nosocomio, Mariano Irigoin (MP 94.563).

Según precisó el profesional de la salud, en el área de influencia del Hiemi, la mayoría de los casos que ingresaron no revisten gravedad y destacó que no hay una franja estaría particular que sea propensa a contraer el virus.

Consultado sobre si los casos se incrementaron debido al retorno a la presencialidad, Irigoin aseguró que hasta el momento no ingresó ningún paciente que haya referido que el contagio se dio en la escuela. "No hay ningún caso relacionado a la presencialidad", dijo categórico.

Además, el profesional indicó que entre los niños de hasta 15 años los cuadros que se presentan registran dificultad para respirar y problemas gastrointestinales. "Otro síntoma común post internación entre los menores es la inflamación post Covid", explicó.

Por último, se refirió a la situación que atraviesa el personal del Hiemi. "En líneas generales estamos bien. Trabajando con los insumos suficientes y con el desgaste lógico que lleva estar hace un año en pandemia", concluyó.